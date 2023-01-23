Cientos de personas despiden a Lisa Marie Presley en Graceland

Cientos de personas se reunieron en Graceland el domingo 22 de enero para despedir a la cantante Lisa Marie Presley en un servicio conmemorativo en la mansión en Memphis, Tennessee, que heredó de su padre, la leyenda del rock Elvis Presley.

Presley murió el 12 de enero a los 54 años. Ese mismo día había sido trasladada de urgencia a un hospital del área de Los Ángeles después de sufrir un paro cardíaco en su casa.

"Nuestro corazón está roto, Lisa, y todos te amamos", dijo su madre, Priscilla Presley, en el servicio fúnebre en el jardín delantero de Graceland. "Lisa Marie Presley fue un ícono, un modelo a seguir, una superheroína para muchas personas en todo el mundo".

Los cantantes Alanis Morissette, Billy Corgan y Axl Rose actuaron en el servicio.

A Lisa Marie Presley le sobreviven sus hijas, la actriz Riley Keough y las gemelas de 14 años Finley y Harper Lockwood.

Dos días antes de su muerte, había aparecido con su madre, Priscilla Presley, en los Globos de Oro en Beverly Hills, California, donde el actor Austin Butler ganó el premio al mejor actor por interpretar a su padre en la película "Elvis". Butler rindió homenaje a ambas mujeres en su discurso de aceptación.

“I wanted to do right by her and her family, and the fans. It meant a lot… I was pretty nervous and emotional up there.”



—Axl Rose following his eulogy and performance at Lisa Marie Presley’s funeral today c/o ET pic.twitter.com/P36Zx4VwnO — J. ⚡️ (@TheGNRGiirl) January 22, 2023

La vida de Lisa Marie Presley

Presley comenzó su carrera musical en la década de 2000 con dos álbumes, "To Whom It May Concern" y "Now What", que llegaron al top 10 de la lista de Billboard 200.

Se casó y se divorció cuatro veces, incluso con la estrella del pop Michael Jackson y el actor Nicholas Cage.

Era hija única de una de las más grandes estrellas de la música estadounidense y tenía 9 años cuando Elvis Presley murió de insuficiencia cardíaca a los 42 años en 1977 en Graceland. La mansión es ahora una popular atracción turística.

Elvis Presley y otros miembros de su familia están enterrados en el jardín de meditación de Graceland.

Lisa Marie Presley fue enterrada allí antes del servicio conmemorativo junto a la tumba de su hijo, Benjamin Keough, quien murió en 2020 a los 27 años.