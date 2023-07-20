Estados Unidos incluyó a expresidentes, jueces y diputados en la lista Engel de agentes corruptos en Centroamérica

Estados Unidos incluyó a cerca de cuarenta personas relevantes de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, entre ellas expresidentes, diputados y jueces, en su actualización de la lista Engel de agentes corruptos y antidemocráticos en esos países de Centroamérica.

A la relación, elaborada por el Departamento de Estado y conocida como lista Engel, se incorporaron a los exmandatarios salvadoreños Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez (2014-2019), a los que Washington liga con actos de corrupción, lavado de dinero y malversación de fondos públicos.

La corrupción, una de las causas fundamentales de la migración irregular, perjudica nuestra seguridad nacional. Brian Nichols / Encargado del Departamento de Estado para América Latina

Tanto Mauricio Funes como Salvador Sánchez, que han sido objeto de procesos judiciales en El Salvador, viven en Nicaragua, después de que la dictadura de Daniel Ortega les otorgó la nacionalidad, por lo que no pueden ser extraditados.

Tras conocerse la lista Engel, Mauricio Funes dijo en Twitter que no le extraña que Washington lo incluya en la relación, teniendo en cuenta "que la Embajada de ese país ha jugado un papel relevante en el montaje" de uno de los casos por los que ha sido enjuiciado y "ha consentido las arbitrariedades del proceso".

Entre los guatemaltecos añadidos a la lista Engel está Fredy Orellana, juez que ha puesto en riesgo la participación del candidato Bernardo Arévalo en el balotaje de las elecciones presidenciales de agosto, al dictar la suspensión de su partido, Semilla, y que ordenó el allanamiento del registro del Tribunal Supremo Electoral.

En la lista Engel también aparecen jueces y fiscales de Guatemala que han perseguido a periodistas, así como el actual rector de la universidad pública, Walter Mazariegos, acusado de manipular las elecciones en esa casa de estudios.

La corrupción, raíz del problema de la migración irregular, perjudica nuestra seguridad nacional. Con la presentación del informe de la Sección 353 de este año sobre Centroamérica, Estados Unidos continúa apoyando una región segura, democrática y próspera donde la gente pueda… — Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) July 19, 2023

¿Qué han respondido los involucrados en la lista Engel?

El Gobierno guatemalteco expresó en un comunicado su "firme rechazo a la subjetividad" del reporte de la lista Engel y dijo que "condena" las acusaciones porque son "una clara violación a los derechos fundamentales de las personas señaladas" y "una herramienta política".

"Recordamos que esta lista no puede ser considerada como un instrumento vinculante bajo ninguna circunstancia en la legislación guatemalteca, por derivarse de acusaciones mediáticas infundadas", añadió.

#ComunicadoOficial🔴 | Ante la publicación de la Lista Engel emitida por el Departamento de Estado de los #EEUU, el Gobierno de Guatemala manifiesta:https://t.co/XBqbsfyQdphttps://t.co/TjhNaVVJsO pic.twitter.com/zzpQKFFF6M — Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) July 19, 2023

En la lista Engel hay, asimismo, varios funcionarios hondureños del gobierno de Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos por sus lazos con el narcotráfico, políticos del opositor Partido Liberal, como Yani Rosenthal, líder de ese grupo y exconvicto en el país nortamericano por lavado de dinero.

Yani Rosenthal, que perdió las últimas elecciones presidenciales ante la actual mandataria, Xiomara Castro, rechazó "categóricamente" las acusaciones de la lista Engel, en un mensaje a través de Twitter.

Gracias al Consejo Departamental Liberal de Cortes por su respaldo y apoyo. pic.twitter.com/2moYmAnFff — Yani Rosenthal (@yanirosenthal) July 19, 2023

De Nicaragua se incluye a toda la cúpula del parlamento, a excepción de su presidente, que ya había sido sancionado por Washington, a la procuradora del Estado, Wendy Morales, a jueces y a directivos de la Unidad de Análisis Financiero, encargada de perseguir el lavado dinero en el país.