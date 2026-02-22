¿Habrá clases este lunes 23 de febrero? Estados suspenden actividades por violencia tras muerte de “El Mencho”

La crisis de inseguridad registrada en el país tras la muerte de Rubén "N", alias “El Mencho”, provocó la suspensión de clases presenciales y de eventos masivos en varios estados, como medida preventiva ante los hechos violentos registrados en las últimas horas.

Jalisco suspende clases y eventos masivos por violencia

En Jalisco, el gobernador Pablo Lemus Navarro anunció la cancelación de todas las clases presenciales para el lunes 23 de febrero, con el objetivo de proteger a los menores y al personal docente.

La Secretaría de Educación del estado informó que la medida aplica para todos los planteles de educación básica, media superior y superior docente, tanto públicos como privados.

Además, el gobierno estatal ordenó la suspensión de todos los eventos masivos programados para el domingo en la entidad, como parte de las acciones para reducir riesgos ante posibles hechos de violencia.

#AlMomento | Se cancelan las clases presenciales en todo el estado de Jalisco.



Así lo anunció el gobernador Pablo Lemus, https://t.co/w9ldZAVFJB — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 22, 2026

Nayarit también cancela clases en todos los niveles educativos

La medida se extendió a Nayarit, donde autoridades estatales confirmaron la suspensión de clases el lunes en todos los niveles educativos, tanto en escuelas públicas como privadas.

La decisión se tomó luego de evaluar el contexto regional de inseguridad y con el objetivo de salvaguardar a estudiantes, docentes y familias, ante la posibilidad de afectaciones derivadas de la violencia registrada en estados vecinos.

Guanajuato clases a distancia por hechos violentos

En Guanajuato, la Universidad de Guanajuato informó que, debido a los acontecimientos violentos registrados en la entidad, las actividades académicas de este lunes se realizarán en modalidad a distancia.

La institución señaló que esta decisión busca garantizar la seguridad de su comunidad universitaria y evitar traslados innecesarios mientras se mantiene un monitoreo permanente de la situación.

¿Se suspendieron clases en Oaxaca?

Ante los narcobloqueos registrados a nivel nacional, incluyendo Oaxaca, autoridades educativas determinaron la suspensión de clases en la región del Istmo de Tehuantepec.

La suspensión aplica para:



Preescolar, primaria y secundaria

Nivel medio superior

Planteles CECyTEO

La caída de “El Mencho”, abatido en Jalisco por fuerzas federales, representa un golpe histórico al CJNG.



El hecho ha detonado bloqueos y hechos violentos en distintas regiones y abre la disputa por la sucesión dentro de una de las organizaciones criminales más poderosas del… pic.twitter.com/2EImID15JT — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 22, 2026

A lo largo del día se espera que varios estados informen de manera oportuna sobre nuevas medidas. En Azteca Noticias seguiremos compartiendo información en vivo tras el abatimiento de “El Mencho”.

¿En dónde sí habrá clases mañana 23 de febrero?

En caso de que la violencia en México se agudice, más estados podrían sumarse a las medidas preventivas. Hasta el momento, sí habrá clases mañana en:

