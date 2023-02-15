Llamarán diputados a comparecer a titular de Turismo por cierre de Aeromar

La suspensión de actividades de Aeromar prendió focos de alerta en la Cámara de Diputados y hoy los legisladores de la Comisión de Turismo acordaron llamar a comparecer a Miguel Torruco Marques, secretario de Turismo del gobierno federal.



Quieren que les explique el impacto que generara el cierre de la aerolínea en el sector turístico del país, que apoyos está dando el gobierno y que alcances tendría un eventual cabotaje para que líneas extranjeras operen rutas regionales.

Y es que para los legisladores el cierre de Aeromar abre muchas dudas y temores frente a la pasividad de autoridades.

Temores ante lo que se llamó "pasividad de las autoridades".

Jericó Abramo Masso, presidente de la Comisión de Turismo, señaló “solicitaría que fuera más activa la participación del secretario Torruco. Lo vamos a citar como Comisión a que nos explique qué está haciendo el sector turismo para el tema del cabotaje y como le va a pegarle al sector turismo el tema de Aeromar y quien va reemplazar esos vuelos y cuanta inversión están viendo ellos dando incentivos para el sector privado para que compren más aviones, ¿quién va a ser esa chamba?, porque hoy por hoy, hay un abandono del sector de aviación”.

Los diputados de la Comisión de Turismo también acordaron pedir a la Junta de Coordinación Política ser incluidos en análisis y debate de la discusión sobre cabotaje que está en manos de las Comisiones de Infraestructura y Comunicaciones de San Lázaro.

El argumento es que el 50 por ciento de los pasajeros aéreos están relacionados con el turismo.

“El libre mercado sirve para poder ayudar al último usuario, que es al cliente final. Queremos que haya mayor aviación, que haya mayor oferta aeronáutica para que haya menores costos para el usuario final. No estamos diciendo estamos en contra o a favor. Oye, ven y explícanos cómo operar, cuáles son los costos, a quién se va a beneficiar, el usuario qué va a ganar. Esto es lo que queremos saber”, detalló el legislador del PRI.