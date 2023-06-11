Sheinbaum lanza llamado a la unidad previo a reunión del Consejo Nacional de Morena

Previo a su llegada al Consejo Nacional de Morena, que se lleva a cabo en un hotel de la ciudad de México, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum lanzó un llamado a la unidad: "Todas y todos somos garantes de que el proyecto de transformación continúe".

"Todas y todos debemos mirar siempre por el pueblo de México y su bienestar, por la justicia, la democracia y la soberanía de nuestra gran Nación. Eso está por encima de todo. Por eso llamo a que hoy sea un acto de unidad", escribió la mandataria.

Hoy es un día muy importante para la historia de nuestro movimiento y de nuestro país. Todas y todos debemos mirar siempre por el pueblo de México y su bienestar, por la justicia, la democracia y la soberanía de nuestra gran Nación. Eso está por encima de todo. Por eso llamo a… — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 11, 2023

En su cuenta de Twitter, Claudia Sheinbaum aseguró que hoy es un día muy importante para la historia Morena y de México. "Todas y todos debemos mirar siempre por el pueblo de México y su bienestar, por la justicia, la democracia y la soberanía de nuestra gran Nación".

En próximos minutos, se espera la llegada de la mantaria capitalina al Consejo Nacional de Morena, también asistiran el resto de las corcholatas, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Manuel Velasco, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña.

Con mantas, militantes de Morena apoyan a Claudia Sheinbaum

Esta mañana simpatizantes de Morena, colocaron afuera del hotel donde se lleva a cabo el consejo nacional del partido, mantas a favor de Claudia Sheinbaum, en las mantas se lee la leyenda "En Ecatepec, #Es Claudia".

Sin embargo, más tarde fueron retiradas por instrucción de integrantes del Consejo Nacional.

¡No duraron nada puestas! Integrantes del Consejo de #Morena, pidieron a simpatizantes retirar mantas en apoyo a @Claudiashein.#Elecciones2024 #RumboElecciones2024 pic.twitter.com/4ht6tFfhOh — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 11, 2023

¿Quién es Claudia Sheinbaum?

Claudia Sheinbaum quien ha externado su deseo de participar en la elección del candidato de Morena a la presidencia de México. Nació el 24 de junio de 1962 en la Ciudad de México, por lo que en breve cumplirá 62 años de edad.

Antes que dedicarse a la política fue académica y científica. Tiene una licenciatura en Física por la UNAM. En su faceta política se desempeñó como Secretaria del Medio Ambiente del distrito federal del 2000 al 2006 durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Fue una de las fundadoras Morena en 2014. Desde el 5 de diciembre del 2018 es la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México.