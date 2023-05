De los creadores de la conchatépetl llega el popotacotl en Puebla

El sazón, la ocurrencia, imaginación y las ganas de complacer a los clientes, fue lo que llevó de nueva cuenta a Kony Aguayo a preparar un taco al pastor pero en representación al volcán Popocatépetl y lo ha bautizado como “popotacotl”.

Así es, se trata de un taco hecho con carnita árabe, típica de la ciudad de Puebla, o al pastor, su queso derretido encima y claro su salsa roja que dan forma al volcán Popocatépetl. Y si, también tiene su aderezo que representa a la ceniza volcánica.

“Nos puso a correr Don Goyo con esta contingencia que no se esperaba pero bueno los mexicanos tenemos esa parte que nos caracteriza que la desgracia siempre hacemos gracia y pues en esta ocasión que hicimos rendirle un homenaje al gran coloso pues haciéndoles un volcancito que asemeja pues la lava la ceniza que involuntariamente todos tuvimos que comer pero está ceniza la sorpresa si es comestible,” explicó Kony Aguayo, taquera y emprendedora.

La preparación es la clave, se tuesta la hoja de totomoxtle, se muele y queda lista la ceniza comestible que va muy bien con su lava, que más bien es salsa de jamaica.

“Está hecha a base de hoja de maíz la que conocemos como totomoxtle la que van los tamales la procesamos hacemos la ceniza especial que con el queso sabe riquísima,” finalizó la entrevista la emprendedora y taquera poblana Kony Aguayo.

El sabor es inigualable, nadie se puede resistir a un “popotacotl”, pues además visualmente atrae a todo el que pide un rico taco, solo que ahora solo ocurre en Puebla.

Crean en Puebla la “conchatépetl” en alusión al volcán Popocatépetl

Como buenos mexicanos, la creatividad nos distingue y jamás faltará incluso ante la adversidad y panaderos poblanos se pusieron innovadores en el municipio de San Pedro Cholula con la presentación de un pan en representación del Volcán Popocatépetl. Y así nace la “conchatépetl”.

“Quisimos retratar pues lo que está sucediendo con el popo no, hacer testigos precisamente que hoy está este fenómeno natural que nos está pues haciendo correr de momento pero pues quisimos hacer ahorita este pancito a alusivo al popo. Logramos una textura muy parecida a la ceniza ahorita con azúcar y cocoa negra que todo es comestible no tengas miedo no es ceniza real,” explicó David Juárez, panadero.

De esta manera toman con humor la ceniza del coloso y a los clientes les ha parecido sorprendente este pan con forma del apodado “Don Goyo”.