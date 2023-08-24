Continúa la emergencia en Grecia por los incendios forestales

Los servicios contraincendios de Grecia siguen en emergencia este jueves, por sexto día consecutivo, tratando de contener los numerosos incendios forestales en todo el país, con la atención puesta especialmente en la región de Evros, al noroeste del país, y en el Parque Natural de Parnitha, al norte de Atenas.

Equipos de emergencia luchan contra intensidad del viento

El viento, que se espera crezca en intensidad de hasta 49 kilómetros por hora a lo largo del día, sigue siendo uno de los principales problemas para contener un foco que ha arrasado ya más de 62,000 hectáreas desde el pasado sábado.

Llegan bomberos de otros países para combatir incendios forestales

Unos 500 bomberos, entre ellos efectivos llegados de República Checa, Bulgaria o Rumanía, y más de cien vehículos y seis medios aéreos tratan de contener algunos frentes en Evros y evitar que focos apagados se reaviven, informa el diario Kathimerini.

Los esfuerzos se centrar en el bosque de Dadia, donde fueron localizados los cadáveres calcinados de 27 migrantes y solicitantes de asilo que habían entrado a Grecia desde la cercana Turquía.

En esta zona murió también un ganadero que trató de salvar a sus animales, y los medios griegos han informado de la aparición de otros nueve cadáveres, que se supone son también de migrantes, pero de los que no ha habido aún confirmación oficial.

Desde ayer, los agentes forestales, intentan crear una zona cortafuegos para impedir que el fuego se propague hacia el oeste.

Cientos de personas desalojadas

Más de 1,200 personas y centenares de animales han sido desalojados de nueve localidades afectadas.

En las primeras horas del día los bomberos griegos han reactivado sus medios aéreos para sofocar varios rebrotes en varias zonas del país, en particular el fuego en las laderas del monte Parnitha, una cadena montañosa densamente arbolada al norte de Atenas, donde ayer el fuego destruyó ya varias viviendas.

Aquí se han quemado unas 5,000 hectáreas y las llamas están ya dentro del Parque Nacional y se desplazan en dirección noroeste hacia la cima de la montaña, que está cubierta de un denso humo.

El humo cubre buena parte de Atenas

Este incendio ha provocado que el humo cubra buena parte de Atenas, situada a unos 15 kilómetros al sur.

Para hoy jueves 24 de agosto se prevé un riesgo de incendios muy alto, según los datos del Ministerio de Crisis Climática y Protección Civil, para dos regiones del país, Grecia Central y el Ática, donde se ubica Parnitha.

El peor verano de la historia de Grecia

El Gobierno ya indicó ayer que este es el peor verano desde que se recogen datos meteorológicos y alertó de que es "una situación sin precedentes".

A fecha de ayer se habían declarado 355 incendios forestales en cinco días, de ellos 209 desde el martes.

La fiscalía del Tribunal Supremo de Grecia solicitó ayer que se abra una investigación sobre si los graves incendios en Evros corresponden a un plan de una organización criminal.