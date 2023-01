Le llueve sobre mojado a detenido en Baja California

Están bajo investigación los elementos de la policía municipal de Tijuana, Baja California, que realizaron un mal manejo de protocolo en el traslado de un detenido, y esque lo dejaron a bordo de una patrulla bajo la lluvia, por los hechos la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del estado abrió de manera investigación con el folio 57/23 por la actuación de las autoridades.

Ya se realizan recomendaciones

Por este hecho, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del estado ya ha realizado varias recomendaciones, ya que el traslado de los infractores no puede ser en camionetas tipo pick up, debido a que puede presentarse algún accidente y los principales afectados serían los detenidos, tal como ocurrió el 26 de diciembre de 2016, una mujer fue detenida, la esposaron y la subieron en la parte trasera de una patrulla tipo pick up, al ir circulando el vehículo rumbo a la comandancia para ser turnada ante el juez municipal, justo en donde se encuentra la rampa de acceso a dicha jurisdicción se quitó las esposas que la sujetaban y saltó del automóvil, lo que le ocasionó una lesión en la cabeza que le provocaron la muerte por traumatismo craneoencefálico..