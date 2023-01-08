Ya son siete fallecidos por bomba ciclónica que afecta California

Una mujer sin hogar murió al caer la rama de un árbol en Sacramento en medio de lluvias torrenciales y vientos dañinos que dejaron a cientos de miles de hogares y negocios sin electricidad en California el domingo 8 de enero.

Joe Costa trató de rescatarla. "Abrí el costado de la tienda y la saqué, y no respondía, respiraba pero apenas estaba allí", dijo Costa a Reuters TV.

Además de la mujer, al menos seis personas han muerto a causa de incidentes relacionados con el clima en California desde el fin de semana de Año Nuevo, incluido un niño pequeño asesinado por una secuoya caída que aplastó una casa móvil en el norte de California.

Más de 329,000 hogares seguían sin electricidad en California hasta el domingo por la tarde, según datos de PowerOutage.us.

En la última semana, el clima severo generó violentas ráfagas de viento que derribaron camiones, inundaron las calles de pequeños pueblos a lo largo de la costa norte de California y provocaron marejadas ciclónicas que destruyeron un muelle en la ciudad costera de Santa Cruz.

Las fuertes lluvias y la nieve ya han causado inundaciones significativas y la saturación del suelo, lo que significa que la próxima tormenta que se presente a principios de esta semana traerá una amenaza de inundación adicional, dijo el NWS.

Two back to back rounds of heavy rain and snow on the way for California tonight through Tuesday before they get a short break. Hope the people their have hunkered down and prepped for flooding.https://t.co/LJvSiEGrvX pic.twitter.com/alzlBE9nGm — Da'Vel Johnson (@Da_VelJ) January 8, 2023

Continúa el mal clima en California

Después de una semana mortal de clima, California todavía se preparaba para más lluvias intensas y nieve hasta el martes.

Los meteorólogos advirtieron que el norte y el centro de California todavía estaban en el camino de un "desfile implacable de ciclones" el domingo, lo que prometía poco alivio para la región.

"La costa oeste sigue siendo el objetivo de un desfile implacable de ciclones que se forman y se intensifican sobre el océano Pacífico", dijo el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en un pronóstico del domingo por la mañana.

Dos fenómenos superpuestos, una inmensa corriente aérea de humedad densa del océano llamada río atmosférico y un extenso sistema de baja presión con fuerza de huracán conocido como bomba ciclónica, han causado inundaciones devastadoras y nevadas récord durante la semana pasada. Las últimas tormentas ilustraron vívidamente las consecuencias de las temperaturas más cálidas del mar y del aire causadas por el cambio climático.

Hasta 1,5 metros de nieve podrían caer en las montañas de Sierra Nevada para el martes.