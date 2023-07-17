Lluvias en Corea del Sur causan inundaciones y deslizamientos de tierra

Más de 10,000 personas han sido desalojadas de sus hogares desde el 9 de julio, cuando fuertes lluvias comenzaron en Corea del Sur, dejando al menos 40 personas fallecidas y 34 heridas.

Los peores daños se han concentrado en las regiones central y sur de Corea del Sur.

Noche de pánico en un túnel de Corea del Sur

En la ciudad central de Cheongju, cientos de rescatistas, incluidos buzos, continuaron buscando sobrevivientes en un túnel fangoso donde unos 15 vehículos, incluido un autobús, quedaron atrapados en una inundación repentina que se cree que llenó el pasaje en cuestión de minutos. el sábado por la noche.

Cerca de 900 rescatistas se han desplegado en el túnel, donde hasta ahora han recuperado 13 cuerpos y rescatado a nueve personas.

El número de fallecidos puede aumentar por las lluvias

Hasta el momento no se sabe cuántas personas había en los autos que quedaron sumergidos por la repentina inundación.

Hasta este lunes por la tarde, los equipos de rescate habían bombeado la mayor parte del agua del túnel y estaban registrando el sitio a pie, un día después de que usaron botes de goma para recuperar y transportar cuerpos en camillas.

El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, ordenó un esfuerzo total para manejar la devastación causada por días de lluvia torrencial.

La inundación del túnel ocurrió por el colapso de un dique de un río cercano

Doce de las muertes reportadas ocurrieron en el túnel en la ciudad central de Cheongju, donde unos 16 vehículos, incluido un autobús, fueron sorprendidos por una inundación repentina el sábado después de que colapsara el dique de un río cercano. Otros nueve resultaron heridos.

El Ministerio del Interior también ha informado de nueve personas desaparecidas y 34 heridas.

Casi 900 rescatistas, incluidos buzos, estaban buscando en el túnel, dijo Seo Jeong-il, jefe del departamento de bomberos de la ciudad, en una sesión informativa.

El túnel empezó a llenarse en segundos

Los bomberos estimaron que el túnel se llenó de agua en tan solo dos o tres minutos.

El gobierno y la policía de Corea del Sur iniciaron investigaciones por separado sobre la fatal inundación del paso subterráneo en Cheongju, ubicado a unos 112 kilómetros al sur de Seúl.

La ciudad de Yechon de las más afectadas

Cientos de trabajadores de emergencia, soldados y policías también buscaban sobrevivientes en la ciudad de Yechon, en el sureste del país, donde al menos nueve personas murieron y otras ocho fueron reportadas como desaparecidas después de que los deslizamientos de tierra destruyeron casas y carreteras, dijo la oficina del condado.

Bomberos, policías y perros de búsqueda se abrían paso entre el barro y los escombros que llegaban hasta la rodilla en un área de casas destruidas.

El Sr. Yoon convocó una reunión interna de la agencia sobre respuesta a desastres y pidió a las autoridades que hicieran el máximo esfuerzo para rescatar a las víctimas y prometió apoyo para el trabajo de recuperación, incluida la designación de las áreas afectadas como zonas especiales de desastre.

Se midieron más de 60 centímetros de lluvia en las ciudades de Gongju y Cheongyang en la provincia de Chungcheong del Sur desde el 9 de julio.

Cheongju, donde se ubica el túnel, recibió más de 54 centímetros durante el mismo período.

Pronostican más lluvias en las próximas horas

La Administración Meteorológica de Corea dijo que las partes central y sur del país podrían recibir hasta 300 milímetros de lluvia adicional para el martes.

Corea del Sur está en el apogeo de su temporada de monzones de verano, y los días de lluvias torrenciales han causado inundaciones y deslizamientos de tierra generalizados, con ríos desbordados y embalses y represas desbordadas. Se pronostican más lluvias en los próximos días.

Debemos aceptar que el cambio climático está ocurriendo y enfrentarlo

"Este tipo de evento climático extremo se volverá común; debemos aceptar que el cambio climático está ocurriendo y enfrentarlo", dijo el presidente Yoon Suk Yeol durante una reunión de respuesta de emergencia este lunes.

La lluvia dañó o destruyó cerca de 50 caminos y más de 100 viviendas, dijo el Ministerio del Interior y Seguridad.

La idea de que el clima extremo relacionado con el cambio climático "es una anomalía y no se puede evitar debe revisarse por completo", dijo, y pidió una "determinación extraordinaria" para mejorar la preparación y la respuesta del país.

El último desastre tuvo lugar a pesar de la promesa de Corea del Sur de intensificar la preparación contra las lluvias torrenciales después de que Seúl sufriera el año pasado inundaciones provocadas por los aguaceros más fuertes en 115 años, inundando sótanos en barrios bajos, incluido el próspero distrito de Gangnam.

Corea del Sur se ve afectada regularmente por inundaciones durante el período del monzón de verano, pero el país suele estar bien preparado y el número de muertos suele ser relativamente bajo.

Los científicos dicen que el cambio climático ha hecho que los fenómenos meteorológicos en todo el mundo sean más extremos y más frecuentes.

Corea del Sur registró lluvias e inundaciones récord el año pasado

Corea del Sur soportó lluvias e inundaciones récord el año pasado, que dejaron más de 11 muertos.

Incluyeron a tres personas que murieron atrapadas en un apartamento en el sótano de Seúl del tipo que se hizo conocido internacionalmente debido a la película coreana ganadora del Oscar "Parasite".

El gobierno dijo en ese momento que las inundaciones de 2022 fueron las lluvias más intensas desde que comenzaron los registros meteorológicos de Seúl hace 115 años, culpando al cambio climático por el clima extremo.