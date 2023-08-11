Lluvias torrenciales en China dejan al menos 29 personas fallecidas y 4 millones afectadas

La provincia de Hebei, China, tiene como objetivo completar el trabajo de reconstrucción dentro de dos años, por el desastre que dejaron las fuertes lluvias, que dejaron fallecidos y millones de afectados, dijeron el viernes las autoridades locales.

29 personas fallecidas y 16 desaparecidas

Hasta el jueves, 29 personas habían fallecido en desastres provocados por la reciente ronda de fuertes lluvias en la provincia de Hebei, norte de China, mientras que 16 personas seguían desaparecidas, según una conferencia de prensa realizada por el gobierno provincial el viernes por la mañana.

Cerca de dos millones de personas desplazadas

Lluvias torrenciales y graves inundaciones han causado estragos en 110 condados, ciudades y distritos de la provincia, obligando al desalojo de más de 1.75 millones de personas.

97,200 kilómetros cuadrados afectados

Un total de 97,200 kilómetros cuadrados, o el 51.5 por ciento de la provincia de Hebei, experimentó más de 100 milímetros de lluvia. Entre ellos, 53,600 kilómetros cuadrados de la provincia registraron precipitaciones superiores a los 200 milímetros, las mayores desde agosto de 1963.

"Esta tormenta arrojó 27,500 millones de metros cúbicos de agua en Hebei. Las precipitaciones de 24 horas en las ciudades de Baoding, Shijiazhuang y Xingtai superaron los 400 milímetros. El punto máximo de lluvia se produjo en la aldea de Liangjiazhuang de la ciudad de Xingtai, que alcanzó los 1,008.5 milímetros", dijo Zhang. Chengzhong, vicegobernador ejecutivo de la provincia de Hebei y comandante de la sede provincial de control de inundaciones y alivio de sequías de Hebei.

Millonarias pérdidas económicas

La infraestructura, incluidas las instalaciones de transporte, energía, comunicación y agua en las áreas afectadas por el desastre, sufrió daños. La provincia sufrió una pérdida económica directa de 95,810 millones de yuanes (equivalentes a 227,460 millones de pesos) y la extensión general del desastre aún se está evaluando y verificando.

Cerca de 4 millones de personas afectadas

Hasta el jueves, las inundaciones habían afectado a un estimado de 3,89 millones de personas, con 319,700 hectáreas de cultivos afectados y 131,500 hectáreas demolidas.

Las áreas residenciales también sufrieron pérdidas, con 40,900 casas colapsadas, mientras que 155,500 casas sufrieron daños severos. Un total de 1,150 escuelas primarias y secundarias, además de jardines de infancia, sufrieron daños.

Hasta el jueves, se habían reparado 2,237 de los 2,470 puntos viales dañados; Se han restaurado 1,653 de 1,754 líneas eléctricas que estaban cortadas y se han reanudado 3,563 de 4,251 estaciones base fuera de servicio.

"Antes del comienzo de este invierno, nos aseguraremos de que las personas afectadas puedan regresar a sus hogares o mudarse a nuevos hogares para tener un invierno cálido y seguro. Terminaremos de reconstruir por completo los proyectos de control de inundaciones destruidos antes de la temporada de inundaciones de 2024 y se completarán varias tareas de reconstrucción antes de la temporada de inundaciones de 2025", dijo Zhang.