Al menos 59 muertos dejaron las lluvias en India y Bangladesh

Hasta el momento, se reportan 59 víctimas mortales y miles de personas y casas afectadas debido a las torrenciales lluvias registradas en India y Bangladesh.

En Chittagong, Bangladesh, esta mañana murieron cuatro personas debido a los deslizamientos de tierra, por lo que los rescatistas tuvieron que cavar el lodo para rescatar a las personas que quedaron atrapadas.

Mientras que el viernes, el gobierno contabilizó 21 muertos, entre ellos dos niños de 12 y 14 años, en la ciudad de Nandail.

Además, las fuertes lluvias en el noreste de Bangladesh dejaron a más de cuatro millones de personas varadas, informaron este sábado las autoridades, y advirtieron que la situación podría empeorar.

|Reuters

Los meteorólogos alertan que las lluvias de los últimos días son potencialmente las peores de Bangladesh desde 2004,

Bangladesh ha visto más casos de clima extremo en los últimos años, causando daños a gran escala. Los ambientalistas advierten que el cambio climático podría conducir a más desastres en el país de baja altitud y densamente poblado.

Inundaciones en India deja decenas de muertos

Mientras tanto, en India, las fuertes lluvias provocaron que se desbordaran ríos y causaran inundaciones en el estado de Assam.

Hasta el viernes se tenían registradas 16 personas muertas en Assam y Meghalaya, mientras que miles más fueron desplazadas debido a las inundaciones y las lluvias que azotaron al país durante 96 horas.

Este sábado se contabilizaron otras 18 personas muertas, informó Himata Biswa Sarma, primer ministro del estado.

Se prevé que caigan más lluvias en los próximos dos días tanto en Bangladesh como en India. Las lluvias monzónicas estacionale son un salvavidas para los agricultores de todo el sur de Asia pero suelen causar pérdidas de vidas y propiedades cada año.

En mayo, el río Brahmaputra, uno de los ríos más grandes del mundo que fluye desde el Tíbet a la India y finalmente a Bangladesh , se desbordó en Assam, inundando más de mil 800 aldeas en 26 distritos, devastando partes de la red ferroviaria.