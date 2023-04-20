Primero lluvias e inundaciones; ahora hay escasez de combustible en Florida

El sur de Florida ha experimentado una escasez de combustible después de las fuertes lluvias e inundaciones de la semana pasada. Solo en Lauderdale, cayeron 24 pulgadas de lluvia en 24 horas, lo que provocó graves inundaciones para los residentes y demoras en el aeropuerto. La inundación fue tan severa que los residentes del sur de la Florida ahora están viendo el daño por la falta de combustible.

Port Everglades en el sur de Florida alberga varias terminales petroleras y, debido a la fuerte tormenta, sus distribuidores no han podido llegar a todas las estaciones del sur de Florida.

La División de Manejo de Emergencias de Florida está desplegando más de 500 mil galones de combustible a las estaciones en la parte sureste del estado, informó el martes por la tarde en su cuenta de Twitter. Para este miércoles, las estaciones de servicio por la tarde aún estaban inactivas y las filas se enredaban alrededor de las cuadras.

Alexander / Residente de Florida:

“Compré gasolina en otro lugar y esperé seis horas, la gasolina ya se acabó y uso 93; así que imagínense, espero que esta gasolina sea mejor”.

Alexander es uno de los muchos residentes de Florida que esperan en fila durante horas para obtener gasolina. A medida que la fila en la tienda mayorista de BJ daba la vuelta a la cuadra, muchos autos quedaron vacíos en el estacionamiento.

GAS SHORTAGE IN SOUTH FLORIDA‼️This is the 4th gas station I’ve been to and they are out of gas‼️What is going on in South Florida???#WeNeedGasDownHere #GasShortage pic.twitter.com/0AyjOmkre6 — Working the Word (@WTW_TV1) April 17, 2023

Escasez de combustible provoca caos en Florida

El contratista de piscinas Jesús Rodríguez dijo que tiene que llenar su tanque tres veces por semana y usa su propio camión todos los días para trabajar.

"Tengo que llenar el tanque cada dos días y esto no es bueno para mí ni para mi negocio", dijo Rodríguez. Llenó hasta $50 en gasolina y luego siguió pensando en otras personas que necesitaban gasolina.

"No, no, la gente, muchos de ellos están frustrados. Porque esto transforma tu vida. No puedes hacer una vida fácil. Imagínese alguien que tiene que ir a recoger a los niños de la escuela y tiene poca gasolina, que tiene que estar repartiendo usando su carro o Uber, cualquier cosa que tenga que ver con repartir paquetes, es algo increíble. Y luego el otro problema es que me siento muy cansado de tantas mentiras que se dicen en la radio, la televisión y los periódicos"., agregó Rodríguez.