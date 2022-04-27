Lluvias e inundaciones dejan daños en Venezuela

Decenas de habitantes de Venezuela evalúan el los daños sufridos en sus viviendas y las pérdidas de sus pertenencias tras las constantes lluvias e inundaciones que causaron estragos en la capital.

Las fuertes lluvias comenzaron a caer sobre Caracas, Venezuela, el lunes (25 de abril) con el inicio de la temporada de lluvias y las destructivas inundaciones causaron daños en decenas de viviendas y comercios de la capital.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el martes (26 de abril) que hay estimaciones "que marcan el 300 por ciento de más lluvia en la región de la capital", evaluando que su gobierno estaría listo para "preparar a la población para pasar la temporada de lluvias."

Las autoridades locales no tienen informes oficiales de heridos o muertos tras las inundaciones.

Imágenes de los daños por lluvias e inundaciones en Venezuela: