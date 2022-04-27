Lluvias e inundaciones dejan daños en Venezuela
Las imágenes de un dron captaron la magnitud de los daños causados por las lluvias inundaciones en el norte de Venezuela.
Decenas de habitantes de Venezuela evalúan el los daños sufridos en sus viviendas y las pérdidas de sus pertenencias tras las constantes lluvias e inundaciones que causaron estragos en la capital.
Las fuertes lluvias comenzaron a caer sobre Caracas, Venezuela, el lunes (25 de abril) con el inicio de la temporada de lluvias y las destructivas inundaciones causaron daños en decenas de viviendas y comercios de la capital.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el martes (26 de abril) que hay estimaciones "que marcan el 300 por ciento de más lluvia en la región de la capital", evaluando que su gobierno estaría listo para "preparar a la población para pasar la temporada de lluvias."
Las autoridades locales no tienen informes oficiales de heridos o muertos tras las inundaciones.
Imágenes de los daños por lluvias e inundaciones en Venezuela:
En unión cívico-militar-policial perfecta, de la mano del Poder Popular, lograremos afrontar y superar la situación de las lluvias para seguir avanzando hacia el desarrollo del país. Tenemos todo para lograrlo, tenemos Patria, y si hay Patria: ¡Nosotros Venceremos! pic.twitter.com/VBOTBkRf1K— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) April 27, 2022