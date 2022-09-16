VIDEO: Intensas lluvias en Italia dejan al menos a 10 muertos

Autos sumergidos en agua y calles de Italia inundadas por lluvias que en dos o tres horas cayeron unos 400 milímetros, un tercio de la cantidad que se suele recibir en un año. Al menos a 10 muertos.

"Fue como un terremoto", dijo Ludovico Caverni, alcalde de Serra Sant'Abbondio, otro pueblo afectado por las inundaciones, a la radio estatal RAI.

En busca de desaparecidos por lluvias

Los diez muertos hasta ahora confirmados se encontraban todos en tres localidades, Ostra, Trecastelli y Barbara, de la provincia costera de Ancona, a orillas del Adriático y capital de Las Marcas.

En esta misma zona se busca a las cuatro personas cuyo paradero se desconoce. Uno de ellos es un niño de entre seis y ocho años, según apuntan los medios, que viajaba con su madre en coche y al que su progenitora trató de salvar de la tormenta sacándolo del vehículo y cogiéndolo en brazos, pero la fuerza de la corriente lo arrastró.

En la localidad de Senigallia, se han recuperado los cuerpos de cuatro personas que quedaron atrapadas en un garaje. El cadáver de otra de las víctimas, un hombre, fue hallado en el interior de su coche, que había sido arrastrado por la tromba de agua.

Las imágenes difundidas por los bomberos mostraban a miembros de los servicios de rescate en botes tratando de ayudar a la gente en la ciudad costera de Senigallia, Italia.

Decenas de personas rescatadas en Italia

Unos 300 bomberos están en la zona y han rescatado a decenas de personas que se habían subido a los tejados y a los árboles durante la noche para escapar de las inundaciones, dijo el cuerpo de bomberos.

Río Misa alcanzó su punto máximo

LAMENTABLE 🌨#Alluvione en Senigallia, ciudad de #Marche #Italia 🇮🇹

La crecida del río Misa provocó inundaciones en el centro de la ciudad, reportan 5 desaparecidos

Vía @TgLa7 pic.twitter.com/rzprjb1pmY — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) September 16, 2022

El río Misa, que atraviesa la ciudad de Senigallia, alcanzó su punto máximo el viernes por la mañana y comenzó a retroceder lentamente, dijo el municipio de Senigallia.

Una alerta naranja emitida el jueves permaneció vigente para partes del centro y sur de Italia el viernes, incluidas las regiones de Campania y Lazio, ya que se esperaba que la lluvia y los fuertes vientos continuaran hasta la tarde.

Paola Pino d'Astore, experta de la Sociedad Italiana de Geología Ambiental (SIGEA), dijo a Reuters que las inundaciones se debían al cambio climático y no eran fáciles de predecir.

"Es un fenómeno irreversible, una muestra de lo que será nuestro futuro", dijo.

El alcalde de la localidad de Cantiano, Alessandro Piccino, ha explicado que las autoridades locales están contabilizando los daños por las lluvias. "La situación es dramática. Nuestro pueblo está completamente dañado y el centro histórico ya no existe", ha declarado.

Ha descrito el dramático panorama: "Hay coches apilados unos sobre otros y la zona industrial está completamente llena de agua, con empresas golpeadas y maquinaria que habrá que tirar. Una parte del pueblo todavía está sin electricidad y se ha interrumpido el suministro de gas porque se han roto algunas tuberías".

