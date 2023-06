“Lo asesinaron Los Viagras": Hermano de Hipólito Mora denuncia al presunto grupo culpable

Durante la tarde del jueves 29 de junio, en la comunidad de La Ruana, Michoacán, se perpetró el brutal asesinato de Hipólito Mora, exlíder de autodefensas de la región, quien recibió el impacto de cientos de balazos de alto calibre que culminaron con la explosión de su vehículo, por lo que el activista falleció tras haber sobrevivido a otros dos atentados en su contra en el último año, presuntamente vinculados con el cártel de “Los Viagras”.

Tras la tragedia ocurrida en el estado gobernado por Alfredo Ramírez Bedolla, el equipo de Hechos AM se puso en contacto con el hermano de Hipólito, Guadalupe Mora, quien denunció enérgicamente el ataque en contra el que fuera precandidato a gobernador del estado años atrás.

"Él ya había sufrido dos atentados, pero no habían logrado matarlo... Ahora sí se vinieron con más gente, con armas que arrastraron el blindaje” explicó Guadalupe durante la mañana de este viernes 30 de junio en los espacios de Azteca Noticias, para después criticar el accionar de los dispositivos de seguridad en la comunidad.

Aquí en La Ruana hay una base de militares, Guardia Civil, Guardia Nacional, y no estaban cuando pasó la balacera. Duró, más o menos, una hora y ellos sin llegar. Una balacera muy fuerte que todo el pueblo estaba escuchando y ellos nunca llegaron Guadalupe Mora en Hechos AM

Posteriormente y en medio del coraje por el asesinato de su hermano Hipólito, Guadalupe Mora aprovechó el espacio de Hechos AM para denunciar a “Los Viagras” como el grupo que habría impulsado el atentado, además de señalar al gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, de estar involucrado,

“Sí fueron Los Viagra los que lo mataron. Anda circulando ya un audio de Nicolás Sierra Santana “El Gordo” (un líder de Los Viagras), está dando la orden de que quemen la camioneta. Le contestan que ya la están quemando y que ya está muerto y ‘puro viagra’, así dicen”, indicó Guadalupe Mora.

Le voy a comentar algo. Bedolla estaba bien metido con ellos y era uno de los interesados en matarlo. Todos sabemos aquí Hermano de Hipólito Mora en Hechos AM

Ante la pregunta de si el gobernador se había comunicado con él o su familia, Guadalupe afirmó que solo había tenido contacto con el secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega.

“Todavía ni llegaba la Fiscalía. Llegó y se dio cuenta de que yo era su hermano y ya se animó a darme el pésame, pero te digo algo, le dije unas que otras cositas que yo creo que no le gustaron. (...) Yo no sé, la Cámara de Diputados, de Senadores, por qué no han llamado a cuentas al secretario y al gobernador también. Hay mucha violencia en todo el estado, no nada más aquí", sentenció.

¿Quiénes son Los Viagras, el sanguinario cártel de Michoacán?

“Los Viagras” son conocidos en Michoacán por operar como uno de los cárteles de droga más sanguinarios de la entidad, el cual empezó a operar como grupo de autodefensa en contra de “Los Caballeros Templarios” alrededor de 2014.

Fundado por los hermanos Sierra Santana, Carlos “El Parado” y Nicolás “El Gordo”, reportes locales señalan vínculos en el pasado con la Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), este último con quien habría tenido desencuentros, los cuales eventualmente sumaron a que Los Viagras empezaran con la distribución de metanfetamina en Tierra Caliente.

“Estamos peor que antes. Cuando estaba aquí el Cártel de los Templarios, ellos no cobraban cuotas ni estaban extorsionando al pueblo como estas gentes”, expresó el hermano de Hipólito Mora respecto a la violencia que azota Michoacán por “Los Viagras”.