Lo que significa la salida de Rusia de acuerdo nuclear

En el qué y porqué desde Washington, Armando Guzmán nos cuenta que la peor consecuencia inmediata de la salida unilateral de Rusia del acuerdo nuclear START es la eliminación de todas las inspecciones de los arsenales nucleares rusos

La chispa irracional que podría matarnos a todos

Por Armando Guzmán

Lo primero que hay que recordar es que muchos grandes incendios han empezado con un cerillo, y que hay guerras que han empezado también por una chispa de irracionalidad.

Hoy todos en el planeta estamos más inseguros de lo que estábamos cuando se inició la semana, antes de que Rusia decidiera suspender su participación en los nuevos tratados nucleares START (Strategic Arms Reduction Treaty) - Tratado de Reducción de Armamento Estratégico-

La peor consecuencia inmediata de esta acción unilateral es la eliminación de todas las inspecciones de los arsenales nucleares rusos. Cada año cada lado Estados Unidos y Rusia están obligados a aceptar hasta 18 inspecciones de verificación de sus arsenales nucleares.

El peligro de las armas nucleares esta encima de todos nosotros otra vez. No solo de quienes vivimos en Washington, no, de todos los habitantes del planeta. En México decimos ser “pacifistas” y esa es una virtud. Lo que no podemos es ser “indiferentes”. Déjeme decirle francamente si la vida de todos en el planeta está en peligro de las acciones de un dictador, esta no puede ser la bronca de los superpoderes es una bronca del mundo entero.

Jason Reed/REUTERS FILE PHOTO: U.S. President Barack Obama (L) and Russian President Dmitry Medvedev sign the new Strategic Arms Reduction Treaty (START II) at Prague Castle in Prague April 8, 2010. REUTERS/Jason Reed/File Photo

Al suspender el último tratado START Vladimir Putin muestra su desesperación y eso podría ser el principio del fin del control formal de armas nucleares. El Departamento de Estado en Washington ya nos había anunciado desde el principio de este 2023, que Rusia ya no estaba cumpliendo con sus obligaciones del tratado.

Vladimir Putin en su anuncio dejó en claro que no cancelaba la participación rusa en el tratado, solo la suspendía. El final preestablecido para estos acuerdos es febrero del 2026. La pregunta natural que surge es; ¿Cuál es la ventaja estratégica que le da suspender este tratado?

Rusia eleva la tensión con Occidente al anunciar la suspensión de su participación en el tratado New Start, que limita los arsenales nucleares con EEUU. El anuncio de Putin "debilita la arquitectura #antinuclear", según el experto nuclear de la ICAN Carlos Umaña. /pw pic.twitter.com/odrMcQwhfz — DW Español (@dw_espanol) February 21, 2023

El tratado“nuevo” STARTlimita el alcance de los misiles que vuelan de un continente al otro. Rusia igual que Estados Unidos tiene unas 1.550 armas nucleares de la clase específica de misiles estratégicos llamados intercontinentales. Estas son las armas que destruirían al Estados Unidos continental y regarían radiación y seguramente un invierno nuclear por todo el continente americano.

Un misil intercontinental lanzado por Rusia estallaría en el cielo sobre Washington DC en menos de 17 minutos. Un misil estadounidense lanzado sobre Moscú tardaría el mismo tiempo en dejar a la capital rusa hecha cenizas. ¿Quién quiere vivir en un mundo con ese tipo de riesgo?

Cuando usted ve las consecuencias de un ataque nuclear de este tipo para países como México y el resto del continente estoy seguro de que preferiría ser de los primeros eliminados con explosiones. Las muertes por radiación nuclear o bajo la sombra de un invierno nuclear con una ausencia de luz solar durante años, da escalofríos de solo pensarlo

El martes 21 de febrero en el discurso de Vladimir Putin ante la Duma rusa, el parlamento que maneja a su antojo, el líder ruso argumentó que se vio obligado a suspender los límites del último tratado pacifista en funciones

“Por qué quieren infligirnos una ‘derrota estratégica”

Recuerde usted que “Derrota estratégica” es la frase que el gobierno en Washington ha usado para describir lo que debería ser el resultado de la guerra en Ucrania.

Putin necesita justificar ante su pueblo, su propia ineptitud para derrotar a un país que es 28 veces más pequeño y que además Rusia, siempre ha considerado inferior. Para justificarse él usa la propaganda de su gobierno para decirle a los rusos, que él no está peleando contra solamente contra Ucrania, sino que Estados Unidos y el oeste representado por OTAN, están usando a Ucrania con la meta de una eliminación total de Rusia.

Los rusos siempre han estado sometidos, y no conocen lo que es ser una sociedad libre. Eso es lo que hace a Putin tan peligroso. Hace un poco más de cien años, se rebelaron en contra de la figura autoritaria del Zar. Pero inmediatamente después cayeron bajo la figura autoritaria de Lenin, y más tarde ante el terror sembrado por Joseb Besarionis dze Jughashvili, el hombre que adoptando el apodo Stalin, hizo honor a la derivación de la palabra rusa para acero (Stal), para nombrarse “Martillo de hierro”.

Stalin unió a 15 repúblicas disímbolas a la fuerza y formo La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hoy en el 2023, hay jóvenes menores de 30 años que no saben nada ni mucho menos recuerdan el horror del comunismo soviético, cuando había dos economías, la civil para el pueblo, que vivía en la miseria y la carestía constantes, y la economía militar en la que el estado gastaba en exceso para armarse hasta los dientes. Hoy los rusos siguen sometidos, otra vez con carencias y viviendo en autoritarismo y en ese ambiente Putin puede gastarse otra vez todo lo que tiene para seguir armándose. Por eso hay tanta gente lamentando la suspensión del único freno a la locura de militarmente usar a la energía nuclear.

En la época soviética hubo un “buro-político” un grupo de hombre de edad, que compartían los lazos del gobierno y decidían entre ellos el rumbo soviético. Eso no existe hoy. No hay Buro Político. Hay un solo hombre y el país se maneja a como le amanezca el hígado.

Hoy sabemos que hay efervescencia interna en Rusia y que Putin necesita justificarse y convencer al pueblo ruso que él es su defensor, su único salvador.

Los rusos reciben solo mentiras acerca de que ocurre en Ucrania. Por eso al suspender START de limitación nuclear la propaganda rusa acuso a los ucranianos de usar drones para atacar las bases aéreas estratégicas dentro de Rusia,

Los rusos dicen que los ucranianos saben en dónde están las bases estratégicas donde la Fuerza Aérea Rusa mantiene los bombarderos nucleares.

Estas son mentiras- Ucrania no tiene esa capacidad estratégica.

Putin dijo también: No estar dispuesto a permitir el acceso de los inspectores internacionales a sus instalaciones nucleares como dicta el tratado START, porque podrían pasar sus hallazgos a los ucranianos para que lancen más ataques dentro de Rusia.

Esa es otra mentira. Los inspectores internacionales para poder hacer su trabajo tienen que ser claros e imparciales tanto con Estados Unidos, como con Rusia, y durante 10 años lo han sido.

Algo que debemos reconocer es que los calendarios de las inspecciones mutuas han estado alterados durante los últimos tres años debido a la pandemia. Lo que no se puede dejar morir son estos acuerdos.

Pero New START, el último acuerdo nuclear entre Rusia y Estados Unidos está agonizando.

Si esto continua habrá una nueva dinámica para quien quiera ocupar la oficina oval a partir de enero del 2025. El mundo hoy se parece al de hace más de medio siglo, cuando la carrera armamentista estaba en pleno apogeo y las naciones podían desplegar las armas nucleares que quisieran del tipo que quisieran, y que pudieran pagar.

Para terminar no podemos olvidarnos de que además de Rusia rompiendo tratados China sigue construyendo su arsenal nuclear, Corea del Norte sigue probando misiles intercontinentales e Irán ha desarrollado uranio de grado militar. Vivimos un período de pesadilla para la estabilidad y la moderación nuclear”.

Las acciones de Putin, si bien tienen un fondo político también motivarán a que Estados Unidos amplíe su arsenal nuclear.

Contando las pérdidas para concluir, hay que reconocer que un tratado de control de armas que deja fuera a otros tres regímenes autoritarios con armamento nuclear, en el mejor de los casos es inútil, en el peor es suicida. Lo peor es que ese es nuestro mundo a partir de hoy.