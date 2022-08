¡Intruso! Lobo marino bebé se mete a una casa gracias a una gatita

Un lobo marino bebé sorprendió a una familia de Nueva Zelanda, “cuando regresé a casa, atravesé el garaje y dije: ¡Oh, hay algunos objetos fuera del lugar! Tal vez fue la gata”.

Pero Jenn Ross no acertó, cuando abrió la puerta, escuchó un ruido extraño en el pasillo, "¡Oh, podría ser una foca, no creo que hubiera entrado. Me tomó un momento decir: no, seguro que no y luego, sí, sí es.”

Después de ver al lobo marino bebé, tomarle fotos y grabarlo, subió a la recámara de sus hijos y los despertó para que lo vieran, los pequeños lo nombraron: Oscar.

Luego llamó a su esposo Phil Ross, un biólogo marino, quien en ese momento estaba en el trabajo, “trato de llevar a mi familia a algunos lugares extraordinarios donde trabajo, pero en esta ocasión el trabajo llegó a casa y no estaba ahí para ser parte de esa experiencia”, contó Phil.

Cortesía: Phil Ross lobo marino bebé

Coco le tuvo miedo al lobo marino bebé

Coco es la gata de la familia Ross, no le teme a los perros, aunque la familia cree que esta vez le tuvo miedo al lobo marino bebé y trató de ahuyentarlo.

Al verlo más grande que ella, no lo intentó de más, “era un poco más grande que ella y decidió no hacerlo, ella habría corrido para ponerse a salvo”, dijo Jenn.

Pero el lobo marino bebé siguió a Coco, “obviamente creo que tenía mucha curiosidad por saber dónde estaba la gata, fue y la siguió hasta adentro”, indicó Jenn.

La familia cree que Oscar entró por una de las dos gateras de Coco, después se subió al sillón donde tomó un descanso, “obviamente fue un muy buen invitado de la casa, no se hizo popó en la alfombra, ni el el sofá en el que se acostó, lo cual fue fantástico”, platicó Jenn.

Cortesía: Phil Ross lobomarino bebé

No es raro ver a esta especie animal y a sus crías en Mount Maunganui, Nueva Zelanda, ya que es una zona urbana a cientos de metros del mar, aunque aseguran es la primera vez que un lobo marino bebé entra a una casa.

Jenn dijo que era muy probable que la tormenta que había azotado días antes la zona habría traído a estos animales , “el guardabosques del Departamento de Conservación, que vino a ayudarnos y se llevó al lobo marino para reubicarlo más cerca del puerto, dijo que tuvo algunas llamadas esa mañana, no fue el único, pero sí fue el único dentro de una casa”.