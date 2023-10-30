Localizan a 263 extranjeros desaparecidos huracán “Otis”, ya fueron sacados de Acapulco

Durante la jornada de este domingo 29 de octubre 2023, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que se logró la localización de los extranjeros desaparecidos en Acapulco luego del impacto del huracán “Otis”.

A cinco largos días de la tragedia ocurrida en el estado de Guerrero, Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores de México, publicó en su cuenta de “X”, antes Twitter, que: “Respecto a la localización de extranjeros en Acapulco tras OTIS, @SRE_mx informa que se han encontrado al total de nacionales de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Japón, Perú y Suiza. Son 263 personas ya trasladadas”.

Respecto a la localización de extranjeros en #Acapulco tras OTIS @SRE_mx informa que se han encontrado al total de nacionales de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Japón, Perú y Suiza. Son 263 personas ya trasladadas. Seguimos atentos @lopezobrador_ . — Alicia Bárcena (@aliciabarcena) October 29, 2023

En seguimiento a las solicitudes de otros países para localizar a extranjeros desaparecidos tras el impacto del huracán “Otis” en costas del estado de Guerrero, la SRE especificó que “suman 187 personas de esas nacionalidades que eran buscadas, y todas han sido localizadas y trasladadas de la zona afectada”.

También se informó sobre la localización de dos personas de Bélgica que también eran buscadas y de cuatro originarios de Costa Rica; 17 de Cuba, 18 de Francia, 34 de Estados Unidos, además de una persona del Reino Unido.

En total y hasta las cuatro de la tarde de este domingo 29 de octubre de 2023, se han localizado a 263 personas y que todas ellas ya fueron sacadas de Acapulco.

📄 La @SRE_mx informa sobre la localización de personas extranjeras en la zona de Acapulco.https://t.co/u0nKzrOORP pic.twitter.com/3K7aifOL0M — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 29, 2023

Aumenta cifra de personas muertas y desaparecidas por el huracán “Otis” en Guerrero

El Gobierno federal informó que el número de muertos por el paso del huracán “Otis” por el estado de Guerrero, se elevó a 48, de los cuales 43 murieron en Acapulco mientras que las otras cinco víctimas murieron en Coyuca de Benítez en la costa sur de la entidad.

En la información oficial también se habla acerca de que 36 personas permanecen como desaparecidas y de estas, diez son extranjeras. Ante esta apremiante situación, en Fuerza Informativa Azteca te queremos para que encuentres a tu familiar desaparecido. Si tienes algún familiar, amigo y/o conocido que permanezca como desaparecido en Guerrero, puedes registrarlo en este enlace.

Desde hace unos días, a través de nuestras pantallas y en nuestras plataformas digitales, puedes consultar los nombre de las personas que se acercan a nuestros reporteros y enviados especiales para informar que se encuentran bien.