Localizan a la influencer y repostera, Carmiña Castro, tras haber sido “levantada” en Culiacán, Sinaloa

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa confirmó la localización con vida de la influencer y repostera Carmiña Miroslava Castro Salazar, quien había sido reportada como desaparecida tras un "levantón" ocurrido el pasado domingo 29 de marzo.

La joven creadora de contenido, por quien se había desactivado la ficha de búsqueda PASIN/28/2026, ya se encuentra bajo el resguardo de las autoridades y en proceso de reunirse con su familia. Hasta el momento, la Fiscalía no ha revelado detalles sobre su estado de salud o las condiciones en las que fue liberada.