Murió la orca “Lolita” tras más de 50 años encerrada; buscaban su liberación

La tristeza inunda al histórico acuario de Miami, en Estados Unidos, pues este viernes 18 de agosto dieron a conocer que la orca "Lolita" murió a los 57 años tras sufrir complicaciones renales, justo en medio de los esfuerzos por parte de trabajadores para que fuera liberada próximamente.

A través de una sensible publicación en las redes sociales del Miami Seaquarium, la empresa lamentó lo sucedido y compartió algunas imágenes y videos de la orca, quien también era conocida como Toki y Tokitae.

"Toki fue una inspiración para todos los que tuvieron la fortuna de escuchar su historia y especialmente para la nación Lummi que consideraba a su familia", comunicó el acuario de Miami, el cual se presume como "el mejor del sur de Florida" y con interacciones con delfines y leones marinos, además de manatíes, tortugas marinas, pingüinos, rayas y más.

¿De qué murió la orca "Lolita"?

De acuerdo con el comunicado de Miami Seaquarium, "Tokitae" comenzó a mostrar signos graves de incomodidad, por lo que todo el equipo de cuidadores comenzaron a tratar de inmediato y de forma intensa a la orca.

Hasta el momento la información oficial es una posible muerte por una afección renal, pues tras todos los intentos para intentar salvar su vida, finalmente falleció durante la tarde de este viernes.

You will always be in our hearts. Thank you for inspiring us every day 💙 pic.twitter.com/4ACXIxiXXI — Miami Seaquarium (@MiamiSeaquarium) August 19, 2023

La orca "Toki" estaba cerca de ser liberada del acuario de Miami

Durante varios años, activistas de distintas organizaciones por el cuidado de los animales habían seguido de cerca el caso de la orca "Lolita", pues llevaba más de medio siglo en cautiverio.

Apenas en marzo de este año, la nueva propietaria del acuario, The Dolphin Company, junto a la empresa sin fines de lucro, Friends of Toki, habían comunicado un plan para que fuera trasladada a un corral marino natural en el noroeste del Pacífico, un movimiento que iba a estar financiado por el dueño de los Colts de la NFL, Jim Irsay, según informó la agencia AP.

"Lolita" la orca pesaba 2 mil 267 kilogramos y vivió durante en un tanque que mide 24x11 metros, con apenas 6 de profundidad, se había retirado este mismo año de los espectáculos interactivos y empezaba un proceso para ser liberada que podría haber tardado meses e incluso años.