Este lunes se inaguró en la central eléctrica de Battersea de Londres, una pista de hielo llamada "Glide", se compone de tres pistas interconectadas con un árbol de Navidad de nueve metros de altura como pieza central.

En el lugar también se encuentra una plataforma de observación, un mirador, ubicado a 109 metros de altura.

Todo quedó listo semanas después de que el hito se abriera oficialmente como un centro deslumbrante de oficinas, pisos, restaurantes y tiendas.

Los juerguistas también pueden montar una rueda de la fortuna festiva y un carrusel presente en el sitio, así como reservar una de las tres cápsulas privadas llamadas "iglús".

Dan Filmer / Dir. de Eventos de IMG:

Creo que puede haber muchas pistas de hielo en Londres, pero no hay ninguna como esta, te lo aseguro. Está la forma única de esta pista de hielo”.

"Esta es la atracción invernal más nueva de Londres. Estamos increíblemente emocionados de traerles 'Glide'. Tenemos una nueva pista de hielo increíble, es completamente nueva, es la única pista de hielo junto al río de Londres y, obviamente, cuando miras el telón de fondo que tenemos detrás de nosotros, es fácil entender por qué elegimos este lugar para colocarla"., aseguró Filmer.

Londres se prepara para Navidad; inaguran pista de hielo.

Un árbol de Navidad, es el elemento central de la pista de hielo

Otra experiencia que se mostró fue "Lift 109", un ascensor de cristal que lleva a los visitantes a la parte superior de la chimenea del monumento para ofrecer una vista de 360 grados del horizonte de Londres. La atracción está programada para abrir el martes (15 de noviembre).

La central eléctrica de la década de 1930 suministró una quinta parte de la electricidad de Londres, incluido el Palacio de Buckingham y el parlamento, pero es más conocida por aparecer junto a un cerdo inflable flotante en la portada del álbum "Animals" de Pink Floyd de 1977.

Su remodelación de 9.000 millones de libras (US$10.200 millones), respaldada por un grupo de inversionistas de Malasia, verá a miles de personas viviendo y trabajando en y alrededor de la estación que alguna vez estuvo abandonada después de su inauguración formal el 14 de octubre.