Sujeto apuñaló a dos personas en hospital de Londres, Reino Unido

Un sujeto que apuñaló a dos personas en un hospital de Londres, en el Reino Unido, quedó detenido por las autoridades la tarde de este miércoles 21 de junio de 2023.

La Policía Metropolitana londinense aseguró que personal armado acudió a atender llamadas de emergencia recibidas a las 13:18 horas, tiempo local (6:18 horas, tiempo del Centro de México), debido a reportes sobre dos personas apuñaladas en el Hospital Central de Middlesex, al noroeste de la capital inglesa.

UPDATE: A man has been arrested after two people were assaulted at Central Middlesex Hospital this afternoon



Officers remain at the hospital, but at this time, no one else is sought in connection with the incident



Read more here: https://t.co/tDO5DPRQNb — Brent MPS | North West BCU (@MPSBrent) June 21, 2023

Los agentes del orden encontraron dos víctimas con heridas causadas por un arma blanca, una de ellas con lesiones graves que ponen en riesgo su vida.

La policía detuvo al presunto agresor a las afueras del hospital. Las autoridades señalan que el sujeto tenía heridas graves “que se presume se las causó él mismo”. Dichas lesiones son consideradas que amenazan su vida.

¿Cuál fue la razón del agresor del Hospital de Middlesex?

Las autoridades aseguran que, hasta el momento, este incidente ocurrido en el Hospital Central de Middlesex no es investigado como relacionado al terrorismo y averiguan el móvil de la agresión.

#DEVELOPING: Large heavily armed police response at Central Middlesex Hospital in London, UK, following reports of a stabbing incident.pic.twitter.com/R7FxA8am1C — Moshe Schwartz (@YWNReporter) June 21, 2023

El hospital cerró temporalmente, pero ya ofrece atención de forma normal. Habrá refuerzo de la vigilancia policial mientras continúan las investigaciones.

En redes sociales, usuarios comparten videos de gente a las afueras del Hospital Central de Middlesex, mientras corren para huir del edificio, patrullas rodean la bahía de ingreso de las ambulancias y otros oficiales le gritan a las personas que se alejen.

Ambulancias trasladaron a tres personas

El Servicio de Ambulancias de Londres mencionó que envió “diversos recursos” a la zona de la emergencia. Detallaron que enviaron un oficial de respuesta a incidentes, un paramédico avanzado, un equipo de ambulancias, un médico en un auto de respuesta rápida e integrantes del Equipo de Respuesta en Zonas Peligrosas, así como una ambulancia aérea.

We also dispatched @LDNairamb. The incident is ongoing and we are working with our emergency services partners. Updates to follow. (2/2) ENDS — London Ambulance Service 💙 (@Ldn_Ambulance) June 21, 2023

El organismo explicó en su perfil oficial de Twitter que dieron tratamiento médico a tres personas en la escena del crimen y las trasladaron a hospitales para su atención.

