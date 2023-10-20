López-Gatell pide dinero para financiarse rumbo al 2024 y ‘humanizar la ciudad’

En redes sociales, Hugo López-Gatell sorprendió al publicar un video pidiendo dinero para financiar su campaña rumbo a las elecciones 2024, lo que generó la reacción de los internautas quienes no tardaron en recordarle su pésima gestión durante la pandemia por Covid-19, misma que dejó millones de muertes en las familias mexicanas.

Bajo el argumento de no hacer de la política un objeto comercial, el aspirante a político se contradijo y pidió recaudaciones que van desde los 250 pesos hasta los 5 mil como monto límite, en sus palabras para ‘humanizar la ciudad’, pues tiene la intención de resaltar… ¿el valor de la honestidad? Ese mismo por el que recibió una demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR) por dar falsos informes a la población.

Personas reciben 'títulos' de acuerdo al monto que aporten en campaña de López-Gatell

"Queremos evitar que la política sea un negocio", asegura Gatell al tiempo que la página recaudadora para su campaña 2024 le da 'títulos' a las personas de acuerdo al monto que establezcan, incluso algunos tendrán la oportunidad de asistir a uno de sus eventos, entonces ¿el valor como persona depende del dinero que aportes? o ¿bajo un parámetro similar eligió quiénes podían acceder a las vacunas durante la pandemia? Los títulos se establecen de la siguiente manera:



$250 pesos: Ciudadano comprometido

$500 pesos: Revolucionario

$1000 pesos: Constructor de esperanza

$2500 pesos: Social de la transformación

$5000 pesos: Aliado del pueblo

|Captura de pantalla

¿A dónde se destinará el dinero recaudado para la campaña de López-Gatell?

En la página oficial de López-Gatell dejó un apartado con cinco puntos en los que refiere a dónde destinará el dinero que se recaude, estos irían a:



Gasolina y transporte

Impresión de posters

Sonido y amplificación

Materiales educativos

Logística de eventos

Hasta ahora 77 personas donaron y suma un monto de 72 mil pesos, pero ¿Cómo podrán los ciudadanos consultar en que porcentaje se destinó el dinero que promete ser para su campaña? En su página no lo establece y contrario a su lema, en las encuestas, Gatell no es la respuesta.