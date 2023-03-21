Lorenzo Córdova debería usar su cochinito dorado para finaciar sus viajes: Hamlet Almaguer

Ciudad de México. El diputado de Morena, Hamlet Almaguer, reprochó el viaje de Lorenzo Córdova a Estados Unidos a unos días de dejar el cargo. Acusa que se trata de un viaje de turismo a costa de los ciudadanos, por lo que el legislador señaló que el presidente del INE debe pensar en hacer sus maletas y romper el millonario cochinito que se llevará para darle la vuelta al mundo.

Sostuvo que lo que Córdova acuerde con los organismos que se reunirán en Estados Unidos de nada le servirán pues ya se va, sentenció que: “si el consejero Córdova quiere viajar, pues, que se espere 14 días con su cochinito dorado y su finiquito le va a ser más que suficiente para darle varias vueltas al mundo si así lo desea, pero decide a pocos días de irse seguir viajando a costa de los mexicanos. Está a dos semanas, se va 4 días, le van a quedar 10 días, los acuerdos que tomen, ¿qué efecto práctico van a tener?, es turismo a cargo de los recursos de los ciudadanos”.

¿Cuánto destino el INE para viajes de sus funcionarios?

Hamlet Almaguer adelantó que pedirán un informe al órgano de fiscalización del INE para saber cómo se financió ese viaje y bajo que concepto fue etiquetado, pues, resulta preocupante que, a unos días de dejar el cargo, el consejero presidente quiera echar la casa por la ventana. Dijo que el informe anual del órgano de control interno señala que tan solo en el 2022 el INE destino recursos millonarios por más de 9 millones 765 mil pesos a un contrato con una agencia para viajes nacionales e internacionales para el Instituto, bajo la clave LPINE-21-2022.

¿Cuánto tiempo le queda a Lorenzo Córdova en el INE?

El consejero presidente del órgano electoral estará en su cargo hasta el próximo 3 de abril, posteriormente el día 4 de abril deberá rendir protesta quien ocupe el cargo. Asimismo, Ciro Murayama, Adriana Favela y José Roberto Ruiz Saldaña también dejarán su lugar como consejeros junto con Lorenzo Córdova.

¿Cuánto se llevará Lorenzo Córdova tras dejar su cargo?

El pasado jueves el Instituto Nacional Electoral (INE) reveló los montos de compensación que se llevará el consejero presidente del órgano, Lorenzo Córdova, así como a los otros consejeros que están próximos a dejar el cargo. Córdova recibirá un monto de un millón 934 mil pesos por compensación por terminar su gestión, mientras que Ciro Murayama, José Roberto Ruiz y Adriana Favela serán finiquitados con un millón 633 mil pesos. Estos montos corresponden a 3 meses de salario más 20 días por cada año de servicio.

