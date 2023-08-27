Zapatazos, golpes e insultos: Los ataques más conocidos contra políticos en el mundo

Han sido varios los ataques contra políticos alrededor del mundo, los cuales van desde insultos hasta agresiones físicas, a pesar de que muchos de ellos cuentan con seguridad privada, pero los heaters se las ingenian para acercarse a los legisladores.

Embarran de heces a senadora en Alemania

Entre los ataques más recientes a políticos, se encuentra el que recibió la diputada alemana Beatriz von Storch, del partido ultraderechista Alternativa, quien fue embarrada con heces de perro.

El incidente ocurrió en la localidad de Daun, a donde llegó Storch para realizar un acto político. Durante el evento, un hombre se le acercó con el pretexto de tomarse una foto y le embarró excremento de perro en el abdomen. Posteriomente el hombre fue arrestado y llevado ante las autoridades correspondientes.

Posteriormente, la legisladora compartió un video en el que dijo: “Ayer hubo otro ataque repugnante contra mí [y] el AfD en Renania-Palatinado. Nosotros luchamos con argumentos, los que odian a AfD luchan con heces”.

Golpean en plena entrevista a Secretario de Brasil

En 2003, Alex Acosta, el entonces secretario de Orden Público de Río de Janeiro, Brasil, fue golpeado por un ciudadano cuando ofrecía una entrevista, por lo que todo quedó grabado en el video de un noticiario local.

El político se encontraba hablando frente a las cámaras cuando el agresor se le acercó por la espalda y lo golpeó con el puño cerrado en el costado de la cabeza. Los policías que estaban cerca detuvieron al sujeto.

El político iba a dar una conferencia de prensa, no obstante, tras el incidente tuvieron que suspender el evento para que Acosta pudiera recibir atención médico.

Zapatazo a expresidente de Estados Unidos

El ataque al expresidente de Estados Unidos, George Bush, se volvió mundialmente conocido, ya que en diciembre de 2008, recibió un zapatazo en plena conferencia. El responsable fue Muntazer al Zaidi, un periodista iraquí, que protestaba contra la invasión estadounidense en Irak.

"Esto es un beso de despedida del pueblo de Irak, perro", gritó Al Zaidi a Bush cuando le lanzó los zapatos durante una rueda de prensa en Bagdad.