¿Cuáles fueron los escándalos de Silvio Berlusconi: abuso infantil, corrupción y fraude?

Italia despidió al exprimer ministro Silvio Berlusconi, una de las figuras más polémicas del país, quien estuvo envuelto en varios escándalos, la mayoría de índole sexual, pero también acusaciones de corrupción y hasta fraude.

Entre lágrimas y cánticos futbolísticos de la multitud, familiares, allegados y simpatizantes dieron el último adiós al político italiano que incursionó en otras áreas como los negocios y hasta los deportes, ya que era dueño del equipo de futbol AC Milan.

Silvio Berlusconi, quien murió a los 86 años de edad, fue incinerado y sus cenizas se guardarán en el mausoleo que construyó para él y su familia en las afueras de Milán.

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Los escándalos de Silvio Berlusconi, exprimer ministro de Italia

Silvio Berlusconi se convirtió en primer ministro de Italia por primera vez en 1994, pero extendió su mandato durante cuatro periodos más, hasta 2011; lapso en el que destacó por su estilo de vida y escándalos.

Fiestas bunga bunga y caso Ruby

El exprimer ministro italiano tenía una preferencia por las mujeres mucho más jóvenes que él, incluso su última pareja, Marta Fascina, tenía 33 años y él 86. Su gusto por las mujeres jóvenes fue uno de los grandes escándalos en su vida.

La polémica más destacada fueron las llamadas fiestas bunga bunga, las que realizaba en su villa y a las que asistían mujeres jóvenes, algunas incluso menores de edad.

En 2010, se dio a conocer que Berlusconi trató de sacar de la cárcel a una prostituta de 17 años, quien había sido acusada de robo. El político dijo que la niña era pariente del presidente de Egipto y tenían que liberarla para evitar un conflicto diplomático; sin embargo, después se supo la verdad.

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Investigaciones sobre corrupción

Berlusconi enfrentó varios problemas legales, él mismo reconoció que compareció dos mil 500 veces ante tribunales en 106 juicios durante 20 años, donde fue acusado de malversación de fondos, fraude, documentos fraudulentos e intento de soborno.

Todas las veces que fue acusado, parecía que su carrera política se iba a terminar, pero nunca ocurrió, siempre logró salir a flote a pesar de sus controversia y ser absuelto de las condenas.

Acusaciones de Fraude con el caso Mediaset

Además de ser un reconocido político italiano, también fungió como empresario al comprar una pequeña televisión local. En 1992 inició el caso Mediaset, una red de empresas en paraísos fiscales que Berlusconi utilizaba para evadir impuestos.

Aunque en 2013 fue sentenciado a cuatro de cárcel por este hecho, el exprimer ministro nunca pisó la cárcel.

