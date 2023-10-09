Hoy en Los Peluches, Esclaudia da tips de belleza y política, el primero consiste en descansar los lunes, sacudirse las malas vibras y quitar del camino todo lo que estorbe de tu camino, como Maicelo y su impugnación, la cual dice que está pendiente.

Después puedes congregar a tu equipo en tu día de descanso para que te atiendan y se ocupen de tu imagen, te alisen el pelo y te den masajes relajantes.

Por último, Esclaudia recomienda hace aerobics de deditos para mantenerse en forma, en este punto es importante aprender a hacer lo que ellos digan, al puro estilo del Pejidente.