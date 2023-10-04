Los Peluches: Manu Reberde promete dar 4 millones de votos

El chisme de lavadero se puso bueno entre Mayo Sesgado y Manu Reberde, quien aseguró que podría aportar 4 millones de votos de la gente que lo sigue en redes sociales.

Sin embargo, Mayo Sesgado lo cuestionó sobre el origen de esos votos, ya que por menos de eso Maicelo se está divorciando del partido. Pero Manu tiene un plan, explicó que su esposa tiene más de 9 millones de seguidores y si se divorcia la mitad serán para él.

En todo este chisme también salió Esclaudia, quien visitó a Reberde en su casa, a pesar de que a ella ya le dijeron que no pierda el tiempo con personas que no valen la pena.