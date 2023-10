Los Peluches: Malandra Cavernas se lanza a Iztapalapa a molestar un mercado

En medio de su ruta por la Ciudad de México, Malandra Cavernas visitó un mercadito en Iztapalapa para presumir el porte, pero los comerciantes de Los Peluches no la recibieron de buena gana y terminaron lanzándole toda clase de verduras.

No importó que estuviera acompañada por policías de su alcaldía, pues Doña Magos desde el principio despreció su campaña y de “vieja fufurufa” no la bajó, por lo que Malandra respondió con todo y aseguró que su “barrio la respalda”, pues no necesita de ninguna campaña.

La “dueña de Cuauhtémoc” terminó recibiendo tomatazos para que fuera a ser “más salsa” en otra parte y Doña Magos llamó a todo el barrio para que le hicieran segunda.