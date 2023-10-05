Los Peluches: Malito y Parko I Descortés le cantan a Chaira Sensores

Los Peluches Malito y Parko I Descortés le dedican cantan a Chaira Sensores, quien baila al ritmo de “La ruca gacha” y le recuerdan que la “gober” solo trabaja “Los Martes del jaguar”, el resto de la semana los dedica a descansar.

No pueden dejar de mencionar que con Chaira ha aumentado la delincuencia en Campeche y hasta en la selva te asaltan, lo que sí ha bajado es el presupuesto aunque sea amiga del Peje.