Los Peluches: Mayo Sesgado y EsClaudia ‘palomean’ a los aspirantes de Morena

No hay nada como pasar una tarde en la playa... o eso cree Mayo Sesgado hasta que escucha que el canto de las aves suena a balazos y no abrazos en todo el país.

Acompañado de EsClaudia, Sesgado se prepara para elegir a los mejores perfiles del partido, entre ellos el superpolicía Papuch, pero cuando está por decidir, recuerda que la encuesta aún no EsClara, por lo que tendrán que esperar para saber si donde Morena pone el ojo, pone la bala, o en este caso los abrazos o candidatos.

Mayo Sesgado también tiene un plan para aquellos que no alcancen puesto en 2024, como el ‘Carnal Maicelo’, quien sigue esperando que resuelvan su impugnación mientras anda de gira por el país.