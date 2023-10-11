Los Peluches: El Pejidente asegura que no hay “chayo” para reporteros

Hoy en Los Peluches, el Pejidente señala que hay periodistas cercanos al poder económico, mientras que ellos solo se defienden del bullying; sin embargo, Choret Demoles contradice lo anterior señalando que hay otros reporteros cercanos al poder Pejecutivo.

El Pejidente insistió en que no había censura, por lo que Demoles pregunta por qué él no puede preguntar. Su respuesta llegó acompañada de un chiste que dice: “¿Quieren saber cómo canta la trucha? Pues calla y escucha”.

Por su parte, la Vilchismosa defendió al Pejidente diciendo que a ella siempre la dan “chayo”, ah no, chance de hablar al igual que a Lord Lamécula.

