¿Que políticos rodean a Ricardo Mejía, candidato del PT a la gubernatura de Coahuila?

A menos de un mes que ocurran las elecciones Coahuila 2023, uno de los candidatos a ocupar la gubernatura, Ricardo Mejía, resalta por estar rodeado de importantes políticos desde que inició su campaña electoral.

Tras renunciar como funcionario del gobierno federal, Ricardo Mejía inició su camino por la gubernatura de Coahuila encabezando el partido del trabajo (PT) y desde el día en el que se registró como candidato, sus políticos más allegados se hicieron presentes para apoyar a “El Tigre”.

¿Cuál es la trayectoria de Ricardo Mejía, candidato de Coahuila?

Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja es el actual candidato por el PT para las elecciones Coahuila 2023, sin embargo, su pasado morenista ha generado polémica pues el antes allegado al presidente Andrés Manuel, ahora no tiene nada más que la espalda del partido guinda.

Si bien Ricardo Mejía, cuenta con un gran recorrido dentro del ámbito político, su desarrollo dentro del sector publico y en la actividad política comenzó desde 1988, estos son algunos de sus cargos más importantes:



Diputado local en dos ocasiones, en los Congresos Estatales de Coahuila (1994-1996) y Guerrero (2015-2018).

Precandidato del PRD a Gobernador de Coahuila en 1999.

en 1999. En 2006, fue coordinador de las Redes Ciudadanas de apoyo a AMLO , y subsecretario del Trabajo y Coordinador del Gobierno legítimo en Coahuila .

, y subsecretario del Trabajo y Coordinador del Gobierno legítimo en . En 2012, Representante ante el INE para impugnar la elección presidencial.

para impugnar la elección presidencial. Diputado Federal y principal opositor de las reformas estructurales del Pacto por México.

Miembro de su gobierno y jefe de Oficina del Secretariado de Seguridad a partir del triunfo presidencial de Andrés Manuel , en 2018.

, en 2018. Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana del 14 de junio de 2019 al 13 de enero de 2023.

¿Quiénes son los más allegados a Ricardo Mejía,candidato a las elecciones Coahuila 2023?

El exsubsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana era allegado al presidente Andrés Manuel López Obrador, y brazo derecho de la ahora secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez quien miraba con buenos ojos a Mejía tenía el apoyo de los dos personajes del partido guinda y ambos, impulsaban a Ricardo Mejía como aspirante de Morena a la gubernatura de Coahuila.

Sin embargo, cuando las encuestas no salieron a su favor, el abogado originario de Torreón, Coahuila, se unió al partido del Trabajo para ser el abanderado a la gubernatura. En este contexto, el Coordinador Nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, destacó que el ex subsecretario de Seguridad Pública, es una persona con trayectoria limpia, trabajadora, honesta, no tiene negativos, siempre del lado de las mejores causas de los coahuilenses.

Sostuve una reunión productiva con @RicardoMeb. Nuestro candidato no está solo, tiene todo el respaldo del @PTnacionalMX pues representa la única posibilidad de cambio en #Coahuila.



Es una persona preparada, de gran trayectoria y siempre estará del lado del pueblo. pic.twitter.com/HkJDnbJ4ih — Alberto Anaya Gtz (@AlbertoAnayaGt) May 4, 2023

De igual forma, el senador Gonzalo Yáñez, explicó que fue desde agosto de 2022, cuando la dirigencia estatal del PT informó a la Dirección Nacional de proponerlo para contender en el proceso electoral del próximo 4 de junio.