Bitácora AM | Vapeadores falsos contienen insecticidas y más de 45 sustancias no reportadas

En una nueva entrega del reportaje elaborado por Geraldine Aragón, Fuerza Informativa Azteca se inmiscuye en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) respecto al contenido de los famosos vapeadores, este cigarro electrónico popular en jóvenes que ha recibido severas restricciones por parte de la Secretaría de Salud (SSa) en México.

Ante la prohibición para vender el producto, el mercado negro de los vapeadores se disparó y hoy es fácil encontrar piratería en este tipo de cigarros, motivo por el que Geraldine Aragón ha elaborado un extenso reportaje sobre las implicaciones y riesgos que tiene este tipo de comercio ilegal.

En esta segunda entrega de Bitácora AM, presentada en la emisión de Hechos AM, conocimos cómo se realiza el estudio y la identificación de los químicos que conforman un vapeador de los que se venden en el mercado negro, en donde se han identificado al menos 45 sustancias no reportadas ante la Cofepris y que podrían resultar dañinas.

Un vocero de la institución señala que hay “más de 30 sustancias no reportadas en el empaque, tienen sustancias que se utilizan para matar cucarachas insecticidas... crean adicciones”, en una declaración que sustenta el peligro de los vapeadores.

Cofepris detecta insecticidas y químicos prohibidos para inhalar en vapeadores

De acuerdo con lo descubierto por los laboratorios de Cofepris, documentados por Fuerza Informativa Azteca en cámara, en esta muestra se encontró linalol, un producto utilizado en insecticidas contra moscas y cucarachas; alcohol bensílico, utilizado para realizar jabones y cremas, y propionato de etilo, un componente que causa el mal olor del sudor; entre muchos otros.

Las restricciones impuestas por la Secretaría de Salud componen una fuerte campaña para intentar frenar los vapeadores en la población joven; sin embargo, esta prohibición no solo no erradica la venta de estos cigarros electrónicos, sino que propicia su elaboración no regulada e incrementa el riesgo de utilizar químicos prohibidos y dañinos para la salud.