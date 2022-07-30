El premio de mil 300 millones de la lotería en EU ya tiene ganador

Harold Mays, director de la lotería de Estados Unidos (EU), informó que ya hay ganador para el premio acumulado de mil 337 millones de dólares, el segundo premio más grande en la historia del país.

La gran afortunada es una persona que compró su boleto de lotería en una tienda de conveniencia en East Avenue en Des Plaines, Illinois, Sin embargo, aún no se ha presentado para reclamar su premio.

El dueño del boleto ganador gastó tan solo dos dólares y acertó a los seis números del acumulado, que primero se estimó en 1.28 millones de dólares, pero la cifra aumentó con las compras de último minuto y alcanzó una cantidad de 1.337 millones.

La persona afortunada tiene dos opciones para cobrar su premio, la primera puede recibir un pago global de 780.5 millones o un pago anual durante 30 años. Aunque la mayoría de los ganadores optan por la suma global, que viene con una fuerte factura de impuestos, según el sitio web de Mega Millions.

|Reuters

Los números ganadores del premio mayor, que había estado rodando desde que se ganó por última vez en $20 millones en Tennessee el 15 de abril, fueron 13, 36, 45, 57 y 67, más la megabola 14.

El premio más grande de la lotería en Illinois

Las autoridades dijeron que este es el premio mayor de la lotería más grande jamás ganado en el estado de Illinois y el segundo más grande en los 20 años de historia del juego, superado solo por los 1.537 millones ganados en Carolina del Sur en octubre de 2018.

La última lotería Mega Millions se llevó a cabo en 45 estados, Washington, DC y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

La mitad de las ganancias de la venta de cada boleto de lotería de Mega Millions permanece en el estado donde se vendió el boleto; el dinero apoya a los beneficiarios de la lotería, como la educación o las pensiones de los empleados públicos, y las comisiones de los minoristas.

Los minoristas obtienen un bono de venta del uno por ciento por el boleto ganador, con un tope de 500 mil según Harold Mays, director del Departamento de la Lotería de Illinois.

