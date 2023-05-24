Sentencian a padre e hijo por fraude de 20 millones de dólares a la lotería

¡Todo queda en familia! Un padre y su hijo fueron condenados a prisión tras cometer lavado de dinero de más de 20 millones de dólares que obtuvieron a través de un esquema fraudulento de la lotería de Estados Unidos, el cual era utilizado para mentir en su declaración de impuestos, según informó la Fiscalía de Distrito de Massachusetts.

Ali Jaafar, de 63 años, y Yousef Jaafar, de 29, ambos de Watertown, fueron encontrados culpables a cinco años y 50 meses de cárcel, respectivamente, además de órdenes de devolución de más de 6 millones de dólares por el fraude al Servicio de Impuestos Internos.

Un tercer hijo de Ali Jaafar se declaró culpable en diciembre de 2022 por haber participado en el diseño del plan que les permitió "ganar" millones de dólares a través de la compra masiva de boletos. "Este caso es, en esencia, un elaborado fraude fiscal", añadió la Fiscalía tras dar a conocer la noticia en redes sociales.

Así fue el fraude fiscal a la lotería de Estados Unidos

De acuerdo con los documentos judiciales, entre 2011 y 2020, Ali Jaafar y Yousef Jaafar compraron boletos de lotería ganadores a personas de Massachusetts que no querían reclamar su premio en la Comisión de Lotería del Estado de Massachusetts por las retenciones que aplicaría el gobierno.

Watertown father and son sentenced to prison for decade-long lottery and tax fraud scheme. More than 40 Massachusetts lottery agent licenses to be revoked or suspended https://t.co/ivAnac8hts — U.S. Attorney Massachusetts (@DMAnews1) May 22, 2023

Esto permitió a los verdaderos ganadores evitar la identificación por parte de la Comisión, que tiene la obligación legal de identificar y retener cualquier impuesto pendiente, impuestos atrasados ​​y pagos de manutención infantil antes de pagar los premios.

"Los acusados ​​reclutaron y pagaron a los propietarios de decenas de tiendas de conveniencia para facilitar las transacciones. Después de comprar boletos de los ganadores de la lotería con descuento, utilizando las tiendas de conveniencia como intermediarios, los demandados mintieron a la Comisión, reclamando el monto total del premio como propio", explicó la Fiscalía.

Durante toda la década, el equipo familiar defraudó a la Comisión de Lotería del Estado de Massachusetts y al IRS para embolsarse millones de dólares de los contribuyentes ganados. "En total, los Jaafar lavaron más de 20 millones de dólares de ingresos y su esquema resultó en más de 6 millones de dólares en pérdidas fiscales. Estos acusados se embolsaron 1.2 millones de dólares en reembolsos fraudulentos de los contribuyentes”, dijo el fiscal federal interino Joshua S. Levy.

La Fiscalía también agregó que más de 40 licencias de agentes de lotería de Massachusetts serán revocadas o suspendidas por haber participado de alguna forma en esta trama fraudulenta.