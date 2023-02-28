El lomito Lucas, de 8 años con 6 meses de edad, obtuvo su jubilación con honores en San Lázaro el pasado 23 de febrero. Por más de seis años vivió y protegió de cualquier riesgo a legisladores, trabajadores y visitantes de la Cámara de Diputados en San Lázaro.

Lucas, un golden retriever experto en el rastreo de artefactos explosivos, fue parte del grupo especial de neutralización de riesgos, junto con otros 5 caninos, dirigidos por elementos de resguardo de la Cámara de Diputados y por su edad le tocó su jubilación.

Cabe destacar que la edad aproximada del trabajo de un canino es entre 5 y 6 años, pues conforme va avanzando la edad de un canino, se disminuyen sus capacidades olfativas y físicas, en consecuencia afecta la actividad del servicio de seguridad.

👏 | #Lucas, un golden retriever experto en detectar artefactos explosivos se jubiló con honores.



Por más de seis años se dedicó a proteger legisladores en la Cámara de Diputados; con una ceremonia, fue despedido como un #campeón.



Nos cuenta los detalles @maxi_pelaezp. pic.twitter.com/WA36lQJiQw — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 28, 2023

Lucas tuvo su jubilación con honores en la Cámara de Diputados

Lucas fue despedido en una ceremonia especial a la que también asistieron sus compañeros Coral, Starky, Oscam, Yacko y Thor. Starky es un perro velga malinois y sustituirá a Lucas en sus tareas de seguridad tras su jubilación en la Cámara de Diputados.

Lucas recorrió y jugó por última vez en los jardines que lo vieron crecer en San Lázaro, llevándose los reflectores y los corazones de muchas personas, razón por la cual fue despedido como un campeón.

|Lucas tiene ocho años y seis meses

Ignacio Mier despide a Lucas, perrito de Cámara de Diputados

Por su parte, el coordinador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, despidió con algunas palabras al lomito Lucas, a través de sus redes sociales redactó el mensaje: "Te vamos a extrañar querido Lucas, merecido reconocimiento hoy que concluyes tu servicio en la detección y protección de San Lázaro. No hay mejor amigo que un perro. Te retiras con una familia que te cuidará con mucho amor".

Además, Ignacio Mier compartió una fotografía donde se le ve sonriendo mientras acaricia a Lucas durante su ceremonia de jubilación.

Cabe destacar que el lomito Lucas tendrá un nuevo hogar al lado de su manejador, Sergio Cruz.