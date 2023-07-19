Hombre es condenado por vender kits para quitarse la vida; al menos 10 personas los compraron

Serán tres años y medio en prisión los que pasará Alex S., de 30 años, luego que un tribunal de Países Bajos lo condenara por vender este tipo de kits, que de acuerdo con los fiscales, causaron la muerte de al menos 10 personas.

"El tribunal le acusa seriamente a usted Alex S. de que a gran escala y durante casi tres años ha estado enviando drogas letales por correo a cualquiera que las solicite", enfatizaron los jueces del Tribunal de Distrito de Den Bosch, Países Bajos.

Este hombre nombró a estos kits: "Potion X", los vendía a través de internet y él mismo realizaba el envío a los clientes, "el acusado trató la vida de los demás muy a la ligera y dañó el valor de la vida humana en general", dijeron los jueces.

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¿Desde cuándo vendía estos kits?

Desde 2018, Alex S., ofreció y proporcionó mil 600 kits que contenían un coctel de drogas letales, que de acuerdo con el tribunal, fueron los primeros en su tipo en Países Bajos y aunque la eutanasia es legal en el país, sólo se puede proporcionar bajo la estricta supervisión de un médico.

"Además, socavó la práctica de la eutanasia aplicable en los Países Bajos, que está diseñada con muchos requisitos de debido cuidado", agregaron los jueces.

Durante la comparecencia, los jueces agregaron que no todas la personas, que usaron estos kits, tuvieron una muerte agradable, en testimonios, familiares describieron angustia y pánico en sus seres queridos, lo que llevó a un fallecimiento espantoso.

kits Países Bajos

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¿Y todavía hay kits?

El Tribunal de Distrito de Den Bosch, Países Bajos está preocupado por el paradero de los paquetes que Alex S. envió a lo largo de estos cinco años, a lo que se refirió que según él hizo para "ayudar a las personas".

"La cantidad de kits de suicidio proporcionados por él deja en claro que la cantidad de muertes puede aumentar potencialmente en un factor de 160", dijeron los jueces y agregaron que "por el método de envasado en frascos ordinarios con tapa rde rosca enviados en paquetes de correo, no se puede descartar que estas sustancias altamente tóxicas hayan llegado a las manos de niños pequeños, por ejemplo".

"Esta es la primera vez que una persona en Países Bajos es procesada por suministrar drogas letales con el fin de terminar con la vida a gran escala", señalaron los jueces.

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¿A dónde llamar para recibir ayuda?

Las líneas de asistencia de prevención del suicidio ofrecen ayuda a las personas que la necesitan, en varios países la ofrecen tanto a quien la requiere, como también brinda consejos para auxiliar a un familiar o un amigo. Incluso whats app brinda la siguiente información:

México

Consejo Ciudadano

http://consejociudadanomx.org

Teléfono: 55 5533-5533

Instituto Hispanoamericano de Suicidologia, A.C

Teléfono: +5255 46313300

Correo electrónico: info@suicidiologia.com.mx

Todo el mundo

Befrienders

http://www.befrienders.org

Estados Unidos

National Suicide Prevention Lifeline

http://www.suicidepreventionlifeline.org

Teléfono: 1 800 273 TALK (8255)

Países Bajos

Stichting 113 Zelfmoordpreventie

http://www.113online.nl

Teléfono: 0800 0113

