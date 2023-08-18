Lucy Letby, la enfermera asesina culpable de matar a 7 bebés

El tribunal de la Corona de Manchester halló culpable a la enfermera neonatal Lucy Letby de matar a 7 bebés y por el intento de asesinato de seis más, actos que realizó en el Hospital Condesa de Chester, en Reino Unido entre los años 2015 y 2016.

"Solo espero que los veredictos de hoy les traigan a todos algo de tranquilidad para el futuro y que hayamos respondido algunas de las preguntas que estaban buscando", comentó Nicola Evans, inspectora en jefe de detectives de la policía de Cheshire, afuera de la corte.

Nurse is convicted of killing 7 babies. Lucy Letby DID murder babies at the Countess of Chester Hospital. After a trial lasting for more than 10 months and over 100 hours of deliberation, the jury decided she killed 7 babies and attempted to kill 7 more when she was a neo natal — Caroline Cheetham (@RadioCaroline_) August 18, 2023

¿Qué hizo Lucy Letby?

Entre 2015 y 2016, Lucy Letby mató a cinco bebés varones y dos niñas inyectándoles aire en sus venas cuando cuidaba de ellos en el Hospital Condesa de Chester, en Reino Unido.

Además se le acusa de intento de asesinato de seis bebés más, trato de hacerlo también, inyectándoles aire vía intravenosa y envenenarlos con insulina o admistrándoles aire o leche en sus estómagos por sondas neogástricas.

Una investigación determinó que la mayoría de las víctimas eran bebés eran prematuros que murieron cuando Lucy Letby estaba de guardia, después la salud de los pequeños mostraba un "deterioro rápido e inesperado".

Las familias aseguraron que perder a un bebé o que lo lastimen en estas circunstancias es "inimaginable" y agregaron,"estamos desconsolados, devastados, enojados y nos sentimos aturdidos, es posible que nunca sepamos por qué sucedió esto".

En 2018, fue detenida, acusada de 21 cargos; entre ellos, siete asesinatos y 10 intentos de homicidio, "a Lucy Letby se le confió la protección de algunos de los bebés más vulnerables, quienes trabajaban junto a ella no sabían que había un asesino entre ellos", dijo Pascale Jones, Fiscal Principal de la Corona.

Lucy Letby escribió por el asesinato de bebés soy el diablo|Cheshire Constabulary/Handout via REUTERS

¿Qué sentencia tendrá Lucy Letby?

"Ella pervirtió su aprendizaje y usó su oficio como arma para infligir daño, dolor y muerte, una y otra vez, dañó a los bebés en un entorno que debería haber sido seguro para ellos y sus familias", señaló Jones.

Luego de un juicio de 10 meses, el veredicto del Tribunal de la Corona de Manchester convirtió a Lucy Letby en la asesina de niños en serie más prolífica en la historia moderna de Reino Unido.

"Muchos niños sobrevivientes viven con las consecuencias permanentes de la agresión a sus vidas. Sus ataques fueron una completa traición a la confianza depositada en ella", agregó Jones.

Fue declarada no culpable de dos intentos de asesinato, mientras que el jurado, después de 110 horas de deliberaciones, no pudo ponerse de acuerdo sobre otros seis presuntos ataques contra bebés.

La sentencia de esta mujer de 33 años se anunciará el 21 de agosto, sin embargo se niega a asistir, podría enfrentar una condena de cadena perpetua por sus crímenes.

La prueba más contudente obtenida por las autoridades fue su diario, donde escribió las iniciales de los bebés que mató y las fechas cuando lo planeó los asesinatos.