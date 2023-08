Maribel Guardia envía emotivo mensaje Luis Ángel “El Flaco” tras muerte de su hija

Luego de la muerte de María Fernanda, de 21 años, Luis Ángel, “El Flaco”, publicó un video en su cuenta de Instagram donde, en su mensaje, confiesa lo difícil que le es seguir adelante tras el doloroso suceso, a lo que la actriz Maribel Guardia respondió con un emotivo mensaje.

Han pasado solo unos días de que “El Flaco”, confirmara la muerte de su hija María Fernanda, a los 21 años; el exintegrante de Los Recoditos ha continuado con sus presentaciones, pues “el show debe continuar”, aunque esto no ha sido fácil.

Luis Ángel Franco, también conocido como “El Flaco” y quien fuera cantante de la Banda Los Recoditos, lamentó la muerte de su hija María Fernanda de 21 años, quien se ahogó en el mar de #Mazatlán, #Sinaloa#QEPD https://t.co/JHW8ptPrxj pic.twitter.com/e8hi9jnCir — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 15, 2023

“Siempre había escuchado esta frase ‘El Show Debe de Continuar’ pero no lo entendía hasta estos momentos tan difíciles, gracias por todas sus muestras de cariño”, escribió el cantante en una publicación en su Instagram, mensaje que acompañó con un video de una de sus recientes presentaciones.

Fue en este video donde Maribel Guardia le envió un emotivo mensaje como respuesta ante los difíciles momentos que está pasando el artista: “Dios contigo y nuestros ángeles en el cielo”, le escribió.

El cantante, por su parte, le respondió con un agradecimiento por sus palabras. “Gracias Maribel la verdad tú me das fuerza con la partida de tu hijo y cómo saliste adelante y no dejaste de trabajar eso me dio fuerza para venir a trabajar este fin y encontrarme con mi público, fuerza también para ti Maribel nuestros ángeles en el cielo (sic)".

¿Cómo murió Fernanda, hija de Luis Ángel “El Flaco”?

De acuerdo con el relato de “El Flaco”, la muerte de su hija se debió a una “mala decisión” por parte de la joven, quien tras consumir alcohol y a pesar de las banderas rojas que indicaban marea alta, determinó ingresar al mar de noche, ya que no las vio; sin embargo, no pudo lograr salir con vida.

“No es malo divertirse, no es malo, todos nos divertimos, todos podemos tomar, pero de repente las decisiones que tomamos cuando estamos en ese estado son las incorrectas”, dijo el cantante al tiempo que se difundía la noticia del fallecimiento.