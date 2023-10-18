El millonario regalo de bodas que Luis Miguel le habría dado a Michelle Salas

¿El mejor papá del año? El pasado fin de semana, Michelle Salas decidió formalizar su compromiso a lado del empresario Danilo Díaz Granados con una increíble boda en La Toscana. Al evento se hizo presente Luis Miguel, quien se habría hecho un espacio en su gira y llegó a una de las regiones más románticas de Italia en helicóptero, pero esa no fue la única sorpresa para su hija.

Luis Miguel no solo impresionó por hacerse presente en la boda de su hija, sino también por el millonario regalo que le habría obsequiado a Michelle Salas, ¿de qué se trata?

Luis Miguel caminó a lado de Michelle Salas rumbo al altar

La celebración de Michelle Salas y su ahora esposo, el empresario Danilo Díaz Granados, comenzó desde el pasado viernes 13 de octubre con una pre boda, para dar paso a una ceremonia religiosa y finalmente una un brunch el domingo.

‘El Sol’ llegó a la celebración, acompañado por su novia, la diseñadora Paloma Cuevas, el sábado por la mañana, luego de posponer su concierto del domingo 15 de octubre en la ciudad de Tampa, Florida.

De acuerdo con diversos medios de comunicación, el artista, de 53 años, aterrizó en La Toscana, Italia, donde fue recibido por su propia hija bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Posteriormente, en la celebración religiosa, Luis Miguel había entregado en el altar a Michelle Salas de la mano de Stephanie Salas, madre de la novia.

¿Qué le regaló Luis Miguel a Michelle Salas en su boda?

Respecto a la boda, aún existe gran especulación, pues incluso se habla sobre el precio estimado de la renta de la finca en la que la hija de ‘El Sol’ celebró su compromiso. Algunas fuentes estiman que el precio aproximado rondaría los 900 mil dólares, es decir, cerca de los 16 millones 244 mil pesos mexicanos.

Aunque tampoco se ha dejado de lado el millonario regalo de compromiso que Luis Miguel le habría dado a su hija y es que, según versiones, el intérprete de ‘La Incondicional’ le habría obsequiado tres exclusivas piezas de joyería:



Unos aretes de oro blanco y diamantes, con un costo de casi medio millón de pesos mexicanos.

Pendientes de oro blanco y amarillo adornados con diamantes y zafiros facetados.

Gemelos de oro blanco y diamantes con un precio de 390 mil pesos.

‘El Sol’ también se puso espléndido con su yerno, Danilo Díaz Granados, a quien le regaló unos “Gemelos Premium Gentleman” de oro blanco y diamantes.