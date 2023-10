¿Luis Miguel ya dejó de ser deudor? Esto sabemos del pago de pensión a Aracely Arámbula

Luego de que la Aracely Arámbula calificara de “deudor alimentario” a Luis Miguel por no pagar la pensión de sus hijos, Miguel y Daniel, de 16 y 14 años, fuentes judiciales en la Ciudad de México aseguran que el intérprete de ‘Ahora te puedes marchar’ ya liquido su deuda.

¿Qué dijo Aracely Arámbula sobre Luis Miguel?

En un encuentro con medios de comunicación, la actriz y cantante Aracely Arámbula criticó a Luis Miguel al asegurar que no ha sido un buen padre para sus hijos porque no ha tenido ni siquiera el interés de acercarse o buscar a los ahora adolescentes.

“Ojalá que si él tiene esa consciencia de verlos, los tiene que buscar, que no esté esperando a que lleguen al concierto, como cuando él truena los dedos, pero no hemos recibido invitación para los conciertos, ni he recibido invitación para nada”, además agregó que ha sido gracias a su trabajo como actriz que ha podido mantenerlos sin necesidad de un padre.

Las declaraciones de Aracely Arámbula dejaron al descubierto a ‘El Sol’, quien fue expuesto en redes sociales como un “deudor alimentario”; sin embargo, fuentes judiciales en la CDMX aseguraron que todo habría cambiado.

¡Por fin! Luis Miguel líquida adeudos con sus hijos

De acuerdo con los documentos, Luis Miguel liquidó desde septiembre de 2023 el adeudo con sus hijos, Miguel y Daniel. ’El Sol’ habría pagado los dos años que le faltaban y además adelantó año y medio más.

Los reportes indican que paga a Aracely Arámbula cerca de 200 mil pesos mensuales, 100 mil por cada niño. Aunque hasta el momento la actriz no ha ido a recoger la cantidad, pese a que ha recibido 3 o 4 citatorios.

La revelación de que el cantante habría depositado una cantidad millonaria como anticipo de la pensión a sus hijos ha planteado un nuevo escenario en este conflicto que ha sido un tema recurrente entre la expareja.