Luisa María Alcalde entrega al Congreso el quinto informe de Gobierno de AMLO

La Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, entrega al Congreso de la Unión el quinto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En esta ocasión, Luisa María Alcalde, tercera secretaria de Gobernación de este gobierno, fue recibida por la presidenta de la Cámara de Diputados, la priista Marcela Guerra, antes de iniciar su mensaje sobre el estado que guardan la Administración Pública Federal.

La sesión inició con la asistencia de 410 y 82 senadores los cuales arrancaron los trabajos legislativos entre gritos del oficialismo y la oposición. El PRI, PAN y PRD corearon "presidenta" en alusión a la senadora Xóchitl Gálvez, mientras que Morena y aliados respondieron con la expresión "es un honor estar con Obrador".

Informe plasma resultados de la 4T: Segob

La encargada de la política interna mencionó que el documento que entregó al Poder Legislativo plasma los "anhelos, acciones, resultados y el espíritu" de los mexicanos que respaldan el proyecto de gobierno de AMLO.

"Un proyecto que permite que los que menos tienen, hoy tengan más ingreso, que hoy tengan bienestar, que permite que más de 30 millones de familia puedan obtener recursos a través de los programas del bienestar que hoy son derechos, derechos de adultos mayores, jóvenes, estudiantes, discapacidad, derechos de trabajadores del campo”, expresó en un breve mensaje.

AMLO no enviará iniciativa preferente

Luisa María Alcalde también reveló que el presidente López Obrador no enviará iniciativa preferente para su discusión en el Congreso de la Unión.

El año pasado, el mandatario federal mandó la reforma para transferir el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). En aquella ocasión, la polémica reforma quedó aprobada en ambas cámaras en el mismo mes de septiembre.

Morenistas abandonan sesión ante mensaje de Xóchitl Gálvez

En la sesión, la bancada de Morena y aliados abandonaron el recinto legislativo cuando la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, subió a la tribuna para criticar el informe de gobierno de AMLO. Mientras abandonaban el salón, los legisladores gritaron “la gelatina no va a cuajar” para referirse a la exdelegada de la Miguel Hidalgo.

Adentro, la panista fue respaldada con expresiones de "presidenta, presidenta". Cuando los ánimos estaban por calmarse, la oposición le devolvió la jugada a Morena y dejaron sola a la diputada Aleida Alavez Ruiz, quien intentaba pronunciarse sobre los datos que compartió López Obrador.

Odiar es el verbo de este viejo gobierno de un solo hombre.



Amar debe ser el verbo de un nuevo gobierno encabezado por una mujer.



Es el tiempo de México.



Es ahora o nunca.



¡Viva México! 🇲🇽 pic.twitter.com/3BY0JBAOwt — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) September 2, 2023

Advierten investigación contra Xóchitl Gálvez

El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, advirtió que podría denunciar a la senadora Xóchitl Gálvez por un presunto delito electoral tras utilizar la tribuna para fijar un posicionamiento por parte del PAN, partido del que sería abanderada en las elecciones del 2024.

"Es un acto de provocación vil por parte del PAN, al presentar como su oradora a quien ya es su candidata formal y así lo han anunciado”, declaró Mier al calificar este hecho como un "acto inmoral" por parte de la legisladora de oposición.

Ignacio Mier mencionó que el delito electoral se configuraría en caso de que las autoridades comprueben que acudió al Congreso de la Unión a presentar un "proyecto de gobierno" cuando aún no son los tiempos electorales.

¿Qué es y qué incluye el informe de Gobierno?

El informe de gobierno está previsto en los artículos 69 de la Constitución Mexicana y el 6 de la Ley de Planeación, en ambos se prevé que el presidente de la República presente al Congreso de la Unión un informe escrito en el que "manifiesta el estado general que guarda la administración pública del país".

Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación, informa que el presidente de la República no presentará ninguna iniciativa de trámite preferente ni señalará alguna con ese carácter. — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 2, 2023

De acuerdo con la Segob, en estos documentos se ofrece un balance sobre el estado del país y las decisiones que se han tomado a lo largo del último año, es decir, en el 2023 se informa sobre lo acontecido entre el 1º de septiembre de 2022 y el 31 de agosto de 2023.

"En suma, dichos Informes representan un ejercicio de rendición de cuentas sobre el esfuerzo realizado por la Administración Pública Federal, para hacer de México una Sociedad de Derechos, e iniciar así una nueva y más fructífera etapa en el desarrollo del país", expone el gobierno Federal al respecto.

¿Quiénes han entregado el informe de Gobierno de AMLO al Congreso?

En la actual administración, han sido tres secretarios de Gobernación que se han presentado en el Congreso de la Unión para entregar los uniformes de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los representantes del Poder Ejecutivo en los últimos años han sido:

