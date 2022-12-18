Macron consuela a la selección de Francia tras encuentro con Argentina

El presidente francés, Emmanuel Macron, consoló al equipo de Francia en el vestuario del estadio Lusail, luego de que perdiera ante Argentina en una tanda de penales el domingo 18 de diciembre, frustrando las esperanzas de una segunda Copa del Mundo consecutiva en Qatar 2022.

Dijo que compartía la tristeza de los franceses y que deberían "permanecer orgullosos de este equipo".

"Tenemos la capacidad de hacer el regreso más loco, de hacer que suceda lo impensable, de estar unidos, de tener talentos geniales", dijo Macron a los periodistas.

La selección de Francia, que aspiran a convertirse en el primer equipo en retener el título desde Brasil en 1962, pasaron la primera hora como fantasmas y cayeron 2-0 después del penal de Lionel Messi y el gol de Angel Di Maria, antes de que sucediera lo impensable.

Después de que el director técnico Deschamps hizo varios cambios, eliminando a Olivier Giroud, Ousmane Dembele, Antoine Griezmann y Theo Hernández, Francia cobró vida cuando Kylian Mbappe anotó un penalti y una volea impresionante en 97 segundos para igualar el marcador.

57 secondes de gênance.



Où un président mal élu, détesté, tente encore une récup' politique sale et grossière.

C'est dur.

Lourd.

Presque insupportable.



Mbappé est littéralement agressé par Macron.

Il ne lui parle pas, ne lui adresse pas UN SEUL regard.pic.twitter.com/Lmf6UezQkJ — Cemil Şanlı (@Cemil) December 18, 2022

"Lo que este partido también nos dice es que nada está predestinado. Cualquier cosa siempre es posible", dijo el presidente Macron.

Messi volvió a marcar en la prórroga, pero también lo hizo Mbappé con otro penal para poner el 3-3, solo para que Randal Kolo Muani denegara Emiliano Martínez en los últimos segundos antes de que Francia perdiera la tanda de penales 4-2, convirtiéndose en el primer equipo en saborea la derrota en una final de un Mundial tras marcar tres goles.

La moneda podría haber volado al revés, especialmente gracias a la magnífica actuación de Mbappe cuando se convirtió en el segundo jugador en marcar un hat-trick en una final de la Copa del Mundo.

Macron fue filmado consolando a un Mbappé abatido en el campo, después del pitido final de Qatar 2022.

"¿Qué quieres que te diga? Es el mejor goleador de este torneo, es un jugador extraordinario, ya ganó una Copa del Mundo, una final. Voila. Solo tiene 24 años", dijo Macron sobre el desempeño de Mbappé.