Madre e hija viajarán al espacio tras ganar sorteo de la empresa Virgin Galactic

Tres personas, una madre y su hija, así como un hombre serán los próximos tripulantes de una nave de Virgin Galactic que llegará al espacio el próximo 10 de agosto. Esta será la segunda vez que la empresa estadounidense realiza un viaje comercial.

Keisha Schahaff, de 46 años de edad, y su hija Anastasia Mayers, de 18, ambas originarias de Antigua y Barbuda ganaron su boleto en un acto de recaudación de fondos organizado por la compañía.

El tercer pasajero será John Goodwin, de 80 años, quien participó en los Juegos Olímpicos de 1972; además será la segunda persona con parkinson que viajará al espacio. Los tres invitados estarán acompañados por una empleada de Virgin Galactic y dos pilotos.

Who will crew #Galactic02 on August 10? Meet our first private astronauts who will also become the first Olympian and first Caribbean astronauts in space:



Jon Goodwin | Astronaut 011 | 🇬🇧

Keisha Schahaff | Astronaut 012 | 🇦🇬

Anastatia Mayers | Astronaut 013 | 🇦🇬



Follow their… pic.twitter.com/ka1kPEdAw2 — Virgin Galactic (@virgingalactic) July 17, 2023

El propio Richard Branson, dueño de la compañía estadounidense, fue a avisarles a las ganadores del sorteo sobre el viaje e incluso les entregó los trajes de astronautas que utilizarán.

¿Cómo será el viaje al espacio de Virgin Galactic?

El viaje al espacio se realizará el próximo 19 de agosto. El avión despegará de un pista de Nuevo México y a unos 15 kilómetros de altura, dejará caer la nave espacial, que acelerará hasta alcanzar 80 km/h, el límite de velocidad en el espacio.

El vuelo durará alrededor de hora y media y los tripulantes invitados tendrán unos minutos en el espacio, posteriormente comenzarán con el descenso para regresar a la Tierra.

La nave en la que saldrán al espacio será la Galactic 02, con la cual la empresa Virgin Galactic hará su segundo viaje comercial al espacio, aunque a modo de pruebas.

El primer vuelo se realizó el 29 de junio, a bordo iban el exastronauta Colin Bennett y los italianos Walter Villadei y Angelo Landolfi, de la fuerza aérea italiana, así como el ingeniero Pantaleone Carlucci, del Consejo Nacional de Investigación de Italia.

El costo de los viajes al espacio con Virgin Galactic podría ser de hasta 45 mil dólares.