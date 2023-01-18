“Fitur 2023" arranca en Madrid con la participación de México

Con la inauguración por parte de los Reyes, don Felipe y doña Letizia de España, arrancó en Madrid la edición número 43 de la Feria Internacional de Turismo, Fitur 2023.

Los Reyes visitaron diversos pabellones entre los que destacaron los de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, además de los "Stands" de México, India, Italia, Republicana Dominicana y Guatemala, país socio de esta edición.

Los reyes de España han sido acompañados por diversas autoridades tanto internacionales como nacionales, entre ellos, la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de Madrid, José Luís Martínez-Almeida, la ministra de Industria, Reyes Maroto, la ministra de Sanidad, Carolina Darías y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.

El evento también ha contado con la presencia del secretario general de la Organización Internacional de Turismo, Zurab Pololikasvili, y el presidente del Comité Organizador de Fitur, Javier Sánchez-Prieto.

La Fitur 2023 reúne en total a ocho mil 500 participantes con presencia de todas las comunidades autónomas, de empresas y destinos de 131 países, entre ellos México, que cuenta con representación oficial.

Los Reyes presiden la inauguración de la 43ª edición de la Feria Internacional de Turismo, #FITUR2023, que se celebrará hasta el 22 de enero en Madrid.



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México y el Caribe Mexicano inauguran su pabellón en Fitur 2023

Con sus mil 111 metros cuadrados, el pabellón de México y el Caribe Mexicano, es el más grande de Latinoamérica, durante la Feria Internacional de Turismo, Fitur 2023.

Para el corte de listón del pabellón de México en Fitur 2023, se contó con la presencia de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, Reyes Maroto; el Secretario de Turismo de México, Miguel Torruco Marqués; el embajador de México en España, Quirino Ordaz; además de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa en representación del Caribe Mexicano.

El objetivo es el de promover las maravillas de los destinos en México y el Caribe Mexicano, además de proyectos importantes como el Tren Maya que se erigen como opciones para diversificar el turismo, además de atraer la prosperidad y la riqueza compartida con justicia social.

Acompañado de @MarotoReyes, ministra de @mincoturgob, el embajador @QuirinoOC y secretarios de turismo inauguramos el pabellón de #México en @fitur_madrid, el más grande de #América. Gobierno y sector privado unimos esfuerzos para impulsar la promoción turística de #México. pic.twitter.com/OtfVSbuRT0 — MiguelTorrucoMarqués (@TorrucoTurismo) January 18, 2023

Fitur Sports, una novedad en Fitur 2023

Entre las novedades de la Fitur 2023, se encuentra la sección Fitur Sports, sección que aborda productos turísticos de creciente importancia tanto para destinos como para empresas y que tiene como finalidad el potenciar el desarrollo territorial en entornos no turísticos ni urbanos, además de que posiciona internacionalmente a los destinos.

Se estima que en esta edición 43 de la Feria Internacional de Turismo, se superen los 120 mil profesionales además de que durante el fin de semana que dura la feria, se recibirán entre 80 mil y 90 mil visitantes de público general. La Fitur 2023 se celebrará en la ciudad de Madrid hasta el próximo domingo 22 de enero (2023).