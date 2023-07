Un maestro del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) en Chilón, Chiapas, bailó el vals de graduación con su única alumna para que la pequeña tuviera una despedida de cursos digna, feliz e inicie motivada sus estudios de primaria.

Se trata de Manuel Hernández Espinosa, un joven educador de la comunidad Jol Chalha en el municipio indígena de Chilón en el estado de Chiapas, quien para la clausura del ciclo escolar de nivel preescolar, del centro educativo “Benito Juárez”, bailó con su única alumna.

El maestro del Conafe tiene 20 años y estudia Lengua y Cultura en Bachajón.

La camisa blanca, el pantalón y corbata oscuros del maestro, contrastaban perfecto con el lila del vestido de la pequeña Iracema, quien muy entusiasmada y con los caireles al aire, interpretó la coreografía montada para ella sola, ante los padres de familia.

En el video difundido en redes sociales se les mira concentrados y risueños bailando un vals, ella tomando el vuelo de su vestido como si fueran sus alas y él dedicándole su atención y cuidado en el momento de las cargadas.

#VIDEO | Este #maestro del sistema CONAFE de nivel preescolar, únicamente tenía una alumna que terminó el ciclo escolar; aún así preparó con ella su baile de #clausura. 😍🥰



Ocurrió en Jol Chalha, Chilón, #Chiapas.



¿No se derriten de amor? ❤️💓 pic.twitter.com/bRIpowbI7U — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 20, 2023

La historia del maestro que bailó con su única alumna

El educador comunitario afiliado al Conafe, Manuel Hernández, acompaña en su vals a Iracema la única alumna del último grado de preescolar de la escuela Benito Juarez, en la comunidad Jol Chalha, del municipio de Chilón, Chiapas.

El video fue publicado por el profesor Armando Mendoza y se compartió rápidamente y es que esta ceremonia de clausura fue un sueño cumplido.

Manuel Hernández, el educador del Conafe relató a Fuerza Informativa Azteca lo ocurrido:

“Dijeron que no se va a poder hacer porque porque solo se va a graduar una alumna dijeron y pues vi el desánimo de la alumna y de la madre de familia y pues hablé con ella y les planteé al ser solo única alumna pues no era un impedimento para no hacer aquella ceremonia de graduación y pues le ofrecí que yo la acompañara en el baile de su vals y pues aceptó y pues igual la niña se mostró muy entusiasmada”, recordó.

Fueron 20 días de ensayo, de esfuerzo y dedicación para preparar esta ceremonia, que ni él ni su alumna olvidarán.

Manuel tiene 20 años, en las mañanas camina cerca de dos horas de ida y vuelta para dar clases y por la tarde va a la Universidad Intercultural de Chiapas, en donde estudia la licenciatura en Lengua y Cultura.

“Creo que cada uno de los docentes pues tiene que tener esa iniciativa de querer hacer grandes cosas de motiva a los padres y a los niños hacer este cosas grandes, por ejemplo, me comentaba uno de mis amigos qué bueno que lo hiciste así motivas a la niña a seguir estudiando”, comparte Manuel sobre su sentir por esta acción.

De acuerdo con el INEGI, el 89 por ciento de los niños en Chiapas asisten a la escuela, 51 por ciento lo hacen en zonas rurales, en donde las condiciones de las aulas no suelen ser las más favorables para estudiar.

“Incluso en mi aula pues las mesas, solo hay una mesa de un metro cuadrado y pues como son seis alumnas pues no caben y pues en muchas ocasiones pues trabajamos en el en el piso sobre una tela, buscamos otro lugar para poder trabajar”, relata Manuel sobre las condiciones de trabajo.

El objetivo ahora es que la pequeña Iracema siga estudiando y que siempre recuerde que, aunque haya dificultades, nunca deje de intentar seguir adelante.