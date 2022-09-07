Maestros de Seattle en huelga: buscan mejoras laborales

Como parte de su huelga, los maestros de Seattle hicieron un piquetes el miércoles 7 de septiembre, en lo que habría sido el primer día de clases este otoño para decenas de miles de estudiantes.

Esto sucede luego de que los maestros votaron a favor de la huelga para solicitar mejoras de salarios, personal y apoyo a la salud mental.

La Asociación de Maestros de Seattle (SEA), un sindicato que representa a más de 6,000 maestros, paraprofesionales y oficinistas en el estado de Washington, dijo el martes que 95% de sus miembros que enviaron una boleta votaron a favor de la huelga.

El paro laboral canceló el primer día de clases para 47,000 estudiantes en el distrito, el sistema de escuelas públicas más grande del estado, ya que los maestros formaron piquetes en muchas de las 110 escuelas del sistema el miércoles por la mañana.

Afuera de la escuela secundaria Rainier Beach en el lado sur de Seattle y al final de la calle en la escuela primaria South Shore K-8, docenas de maestros con camisetas rojas llevaban carteles de "Huelga ahora" mientras coreaban "Educadores unidos nunca serán derrotados" como los automovilistas pasaron tocando sus bocinas en apoyo.

Huge picket line at Ballard High School! Teachers are fired up and fighting for quality education 🪧



Email the Seattle School Board to stand w striking teachers: https://t.co/FIU7mQWNSz pic.twitter.com/8baGDWp9kT — Seattle DSA Labor Committee (@SeattleDSALabor) September 7, 2022

“A veces puede depender del poder y el control. Y realmente el problema es quién va a tener el control. Y creo que eso no debería afectar a los niños. Por lo tanto, es injusto que los problemas de los adultos como el ego y el poder y el control afecten negativamente a los niños. Y eso realmente me entristece y me molesta", dijo Kathy Krikorian, terapeuta del habla en South Shore K-8.

La huelga es la última de una ola de paros laborales en los distritos escolares de los Estados Unidos en los últimos años, con maestros que exigen aumentos salariales y de beneficios, personal reforzado y mejores condiciones laborales.

Los maestros de Seattle piden un aumento en el salario, que se mantenga o mejore la proporción de personal para la educación especial y multilingüe, y un aumento en la cantidad de consejeros y trabajadores sociales que trabajan en el distrito.

Las Escuelas Públicas de Seattle en un comunicado dijeron que eran optimistas de que los equipos de negociación "llegarán a una solución positiva" para los estudiantes y el personal.

El distrito dijo que serviría comidas a los estudiantes en varias escuelas y que las actividades extracurriculares continuarán durante el paro laboral.