Maestros protestan por manejo de la pandemia de Covid-19 en Francia

Miles de maestros de primarias, secundarias y padres de familia salieron a las calles de París, Francia para protestar contra el gobierno por no adoptar una “política coherente” para el manejo de la pandemia de Covid-19 en las escuelas.

Los maestros reprochan al gobierno de Francia que la comunidad escolar no está protegida y por las medidas “confusas” contra la pandemia de Covid-19, tras el regreso a clases el pasado lunes 3 de enero, luego de que las autoridades cambiaran hasta tres veces los protocolos en diferentes escuelas.

Durante la protesta, los maestros indicaron que estaban hartos por la poca claridad, los procedimientos confusos y la ausencia de comunicación en los planteles escolares, lo que produjo la movilización en las calles.

El Ministerio de Educación de Francia indicó que un 40 por ciento de los maestros se sumaron a las protestas, sin embargo, los sindicatos de maestros franceses señalaron que se reunieron 75 por ciento de los docentes.

Francia, auto della polizia contro studenti che protestavano contro le restrizioni sanitarie a Nantes. pic.twitter.com/RT0uSx0gUq — RadioGenova (@RadioGenova) January 13, 2022

"Queremos tener un protocolo de verdad contra el virus, no uno que cambie cada dos días, por el bien de los alumnos y de los profesionales de la educación. Una campaña de test masivos y regulares", indicó una de las maestras que salió a las calles de Francia a protestar por el manejo de la pandemia.

¿Cuáles son los protocolos en escuelas de Francia por la pandemia?

Los maestros explicaron que cuando se detecta un caso positivo en una clase, el resto de los alumnos deben realizarse hasta tres pruebas de Covid-19 en casa para tener derecho a seguir asistiendo a la escuela.

El sindicato de maestros aseguró que este protocolo no protege a los alumnos ni al personal y a sus familias, sino que, por el contrario, desorganizan por completo la escuela.

Esta no es la primera protestas que se desata en Francia por las medidas para contener la pandemia de Covid-19, hace unos días, miles de personas salieron a manifestar su disgusto contra el pasaporte de vacunación anticovid.

Las protestas contra el pasaporte dieron lugar a algunos altercados. En las concentraciones en París y en Montpellier, la policía tuvo que recurrir a los gases lacrimógenos para restablecer el orden.